Pedirán que los insumos para comedores escolares sean adquiridos en Campana

El proyecto será presentado por concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana, quienes además impulsan la creación de una mesa de gestión para el Servicio Alimentario. El bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana trabaja en dos proyectos mediante sus equipos técnicos, los cuales apuntan "a corregir las deficiencias que han sido denunciadas desde los distintos establecimientos educativos, y que afectan a muchos chicos con necesidades que a diario se alimentan en los mismos" explicó la Presidenta del bloque, Soledad Calle. "Vamos a proponer constituir una mesa de gestión del SAE (Servicio Alimentario Escolar), donde estarán representadas las distintas partes con responsabilidad en el tema, como el Consejo Escolar o los gremios del personal involucrado, y los nuevos actores que contempla la municipalización del servicio, como el Departamento Ejecutivo y los distintos bloques del legislativo" explicó Calle. En torno a este tema, el proyecto propone encuentros periódicos para el monitoreo y seguimiento de la implementación del SAE en el Distrito, "corrigiendo los temas que surjan y las problemáticas, como las demandas de infraestructura de las escuelas. Recientemente hemos recibido denuncias de establecimientos que reciben insumos para los cuales no tienen estructura donde preparalos". Otro de los puntos clave de la iniciativa será la evaluación de los cupos que cada comedor posee, "para que la universalización sea real y no solo un slogan. Es fundamental que se realice un monitoreo permanente, como primer paso para regularizar el servicio. Y luego, avanzar en un observatorio nutricional para efectuar un seguimiento de todo, incluyendo a los proveedores e insumos que proporcionan". En este sentido, el Concejal Rubén Romano anticipó que a través de otro proyecto, pedirán que "la provisión de bienes y servicios del SAE a los comedores sea realizada mediante la compra a comercios locales. Para ello hay que generar un mecanismo exclusivo de adquisición, dejando una vía excepcional de compra para aquellos servicios que no se presten en Campana, o exista una gran diferencia de precios a favor del comercio foráneo". Romano consideró fundamental "el acompañamiento al proveedor local. Actualmente ni siquiera el pan se compra acá. Pensamos que hay muchos potenciales proveedores que pueden brindar un excelente servicio. Y a su vez, se generaría el círculo virtuoso en donde gente de Campana le da trabajo a más campanenses". Por último, el concejal peronista señaló que desde su bloque "evaluamos pedir la anulación de las contrataciones actuales, las cuales consideramos se han dado mediante procesos irregulares. O se hicieron a dedo, o bien, si hubo algo parecido a una licitación, nunca se publicitó como corresponde" finalizó.

LA PROPUESTA FUE TRABAJADA CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL PJ-UC.



Pedirán que los insumos para comedores escolares sean adquiridos en Campana

