Fue 3 a 2 en Campana, en un encuentro tan vibrante como cambiante. El CBC ahora tiene los mismos puntos que las platenses, pero con un partido menos. Fue la octava victoria consecutiva para las chicas celestes y, sin dudas, la más importante. En el que quizás fue el partido más vibrante e intenso en lo que va de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Damas del Campana Boat Club derrotó 3 a 2 como local a Universitario de La Plata "C". De esta manera, las dirigidas por Adrián Zottola llegaron a ocho victoria consecutivas e igualaron en puntos a Universitario, aunque con un partido menos. Ese encuentro será recuperado este miércoles, nuevamente en Campana, ante Country Mi Refugio. Ante ULP "C", el Boat comenzó perdiendo tras un gol de la jugadora albinegra Camila Caporali. El partido fue siempre parejo, con una leve superioridad de Universitario al menos hasta el primer gol. Pero el empate Celeste no tardó demasiado y llegó a través de Camila Pérez Johanneton, una de las muchas jugadoras de muy corta edad y grandes condiciones que tiene el club de nuestra ciudad. Este fue el segundo tanto de Pérez Johanneton en lo que va del campeonato. Luego llegó el segundo gol del CBC: una maravilla de la centrocampista Catalina Tapia, quien, con un toque sutil y lleno de magia, desvió la trayectoria de la bocha hacia la red, sorprendiendo no sólo a la arquera platense sino a la gran cantidad de espectadores presentes en la cancha "Héctor Tallón". Un gol para encuadrar que, además, fue su sexto en el campeonato (se ubica en la quinta posición de la tabla de goleadoras que lidera María Eugenia Díaz con 10). Pero Universitario no se dejó estar y le metió presión al CBC. El partido era literalmente un "palo por palo" y las situaciones de riesgo se sucedían en ambas áreas. El empate platense finalmente llegó tras un córner corto, definido de forma magistral por la jugadora María Agustina Zavaleta, quien le clavó la bocha en el ángulo superior derecho a la arquera Romina Guerrero, tras un violento disparo. El encuentro quedaba 2-2, pero estaba abierto, para cualquiera de los dos equipos. Y finalmente, el CBC tuvo un córner corto que aprovechó para quedarse con los tres puntos. Camila Tenembaum recibió la bocha, "Mariu" Díaz dio el primer pase a Pérez Johanneton, quien le devolvió rápido a Díaz para el remate. Tras un rebote, la bocha le quedó servida a Candela Corrata, que la empujó e hizo estéril el esfuerzo de la defensora Sofía Antonow. Las once seleccionadas por el coach Adrián Zottola para comenzar el partido ante ULP "C" fueron: Romina Guerrero (arquera), Candela Corrata, Florencia Núñez, Camila Tenembaum, Constanza Santini (capitana), Sofía González, Camila Pérez Johanneton, Melina Dabusti, Damiana Pinto, Catalina Tapia y María Eugenia Díaz. Completaron el plantel celeste: Lucía Barczyñsky, Camila Bidegain, Bárbara Brezzo, Oriana Comuzzi, Karen Farías, María Luz Gentilini, Daniela Merlotto, Candelaria Noir y Josefina Pérez Johanneton. RESULTADOS. El resto de los resultados de la 11ª fecha fueron: Ferro Carril Oeste ´´C´´ 0-0 San Fernando ´´D´´, Quilmes ´´C´´ 1-0 Nueva Chicago; Country Mi Refugio 3-2 San Luis ´´B´´, Deportiva Francesa ´´B´´ 2-6 Luján Rugby Club ´´B´´, Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora ´´B´´ 2-1 Quilmes ´´D´´; y Camioneros ´´B´´ 1-0 St. Brendan´s. POSTERGADOS. Este miércoles 20 (feriado) se recuperarán cinco partidos de la quinta fecha, suspendidos el sábado 12 de mayo por lluvias: Campana Boat Club vs. Country Mi Refugio, Deportiva Francesa vs. Quilmes ´´C´´; S.A.G.L.Z. ´´B´´ vs. Ferro Carril Oeste ´´C´; St. Brendan´s ´´B´´ vs. San Fernando ´´D´´; y Luján R.C. vs. San Luis ´´B´´. De la quinta fecha, solo pudieron completarse dos encuentros: ULP "C" 1-0 Camioneros "B"; Quilmes "D" 2-1 Nueva Chicago. PRÓXIMA FECHA. Con solo tres días de intervalo, el sábado 23 se desarrollará la 12ª fecha. El Campana Boat Club viajará hasta el partido de Esteban Echeverría para enfrentar a Camioneros "B", equipo que suma siete partidos sin derrotas y ocupa la quinta posición en la tabla con 18 puntos (5 ganados, 3 empatados y 3 perdidos, con +4 de diferencia de gol). El dato a tener en cuenta: Camioneros "B" es el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato (7).

