La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/jun/2018
Programa radial campanense fue ternado para el Martín Fierro Federal 2018







Se trata de "Encuentro con los clásicos", que es conducido por Raúl Balerio y se emite todos los sábados a las 20 por FM Santa María 91.3. Está ternado en el rubro Música Clásica junto a programas de Tucumán y Santa Fe. El programa radial "Encuentro con los clásicos", que es conducido por Raúl Balerio Frías y se emite los sábados a las 20 horas por FM Santa María (91.3 Mhz) fue ternado para el Martín Fierro Federal 2018. El envío campanense competirá con "El Compositor de la Semana" (Radio Universidad Tucumán) y "Hoy es el día" (Radio Rosario Clásica 90.7). "Todos mis sueños los tengo cumplidos, pero si llega el Martín Fierro es en buenahora, no lo tenía previsto y no he caído de la importancia que tiene este reconocimiento", explicó Balerio. El Martín Fierro es la estatuilla más prestigiosa del mundo del espectáculo nacional. Desde 1959 reconoce la labor de las producciones del país en el ámbito de la pantalla chica y de la radiofonía. En su versión federal compiten representantes de las distintas provincias argentinas. "Encuentro con los clásicos" nació hace 22 años y próximamente celebrará sus 1.000 transmisiones al aire. "La radio comenzó el 8 de diciembre de 1996 y seis días después, el sábado 14, salí con el primer programa", recuerda Balerio. "Tengo todo muy fresco y tengo todo guardado en archivos", agrega y rememora que la primera obra que puso al aire fue una pieza de Mozart titulada "Pequeña Música Nocturna". "Nunca me imaginé aquel día que íbamos a estar hablando hoy de un Martín Fierro. Esto forma parte de la vida y lo disfruto", se entusiasmó Balerio, quien reveló que se adentró en el mundo de la música clásica por su suegro: "La primera vez que escuché de forma consistente e institucional fue en una cena en la casa de mi novia, hoy mi esposa. El camino pasó por ella y su padre. Cuando uno descubre cosas, uno se enamora; yo descubrí esta música y me ayudó a enamorarme", explicó. "Es una alegría y un orgullo que este nominado después de tantos años. Es el primer programa que se emitió en la radio, le brindamos todo nuestro apoyo para que siga haciendo el programa y mantenga este espacio", expresó Gastón Molina, Director de FM Santa María. Al igual que en 2017, la ceremonia de premiación de los Martín Fierro Federal 2018 se realizara en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) este sábado 23. Hay 19 rubros de televisión y otros 19 de radio, entre los que está "Encuentro con los clásicos".



Raúl Balerio Frías compartió la noticia con el equipo de FM Santa María



