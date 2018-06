La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/jun/2018 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo no pudieron ante Racing







El domingo cayeron 2 a 0 por los Cuartos de Final del Reducido por el ascenso a Primera A y quedaron eliminadas. Las chicas de Puerto Nuevo concluyeron su participación en el Torneo 2017/18 de Primera B de fútbol femenino que organiza la AFA al caer el domingo 2-0 frente a Racing Club por los Cuartos de Final del Reducido por el ascenso a la Primera A. Las Auriazules, que terminaron el campeonato en la novena posición, enfrentaron a Las Académicas (cuartas) el domingo por la mañana en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro. Allí, las Portuarias sufrieron el doblete de la delantera Estefanía Piazza, quien marcó la diferencia a los 13 minutos del primer tiempo y a los 3 del complemento. Después de un primer tramo del juego en el que lució mejor Racing, el equipo de nuestra ciudad se fue acomodando mejor en el campo de juego y no sólo emparejó las acciones, sino que también generó acciones de peligro en el arco defendido por Florencia Mercau. Sin embargo, la igualdad no llegó y en el amanecer del segundo tiempo, el segundo gol de Estefanía Piazza comenzó a liquidar la historia. Y aunque Puerto Nuevo nunca se rindió, Las Académicas supieron manejar mejor el trámite en relación a lo ocurrido en la primera parte. En esta oportunidad, las Auriazules formaron con Triana Ocampo; María Rodríguez, Emilse Correa, Nancy Ríos, Soledad Medina; Manuel Cardozo (Samanta Martín), Marina González, Marisa González, Analía Miño; Milagros Soria (Rocío Acosta) y Karen Ramírez. Por su parte, Racing alistó a Florencia Mercau, Florencia Faustino, Florencia Romero, Agustina Antico, Giselle Insaurralde, Hossana Petruso, Paola Sergio, Mariana Laviña (Victoria Larrosa), Estefanía Piazza, Fiamma Romero (Rocío Giménez) y Brisa Campos (Virginia Lede). En los otros partidos de Cuartos de Final de este Reducido por el tercer ascenso se dieron los siguientes resultados: Lima FC 2-0 Almirante Brown 0; SATSAID 5-1 Luján 1; y Real Pilar 4-1 Liniers. De esta manera, en semifinales se enfrentarán: Real Pilar vs SATSAID y Racing Club vs Lima FC.

EL ONCE TITULAR. LA FORMACIÓN INICIAL QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO EL DOMINGO EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE SAN LORENZO PARA ENFRENTAR A RACING CLUB.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo no pudieron ante Racing

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: