Mundial 2018:

Alemania perdió con México, mientras que Brasil igualó con Suiza. Y muy poco mostró Inglaterra, que le ganó 2-1 a Túnez con un gol agónico. En cambio, Bélgica superó cómodamente a Panamá y cumplió con las expectativas que despierta. Ayer, la Copa del Mundo "Rusia 2018" le dio continuidad a la norma que viene marcando la primera fecha: las dificultades que atraviesan los máximos candidatos para mostrarse como tales. El sábado, Argentina apenas obtuvo un empate ante el debutante Islandia; mientras que Francia le ganó muy ajustadamente a Australia. En tanto, el domingo, en la mayor sorpresa registrada hasta el momento, el vigente campeón, Alemania, debuto con derrota ante México. Ese mismo día, horas más tarde, Brasil debió conformarse con un empate 1-1 frente a Suiza. En tanto, ayer, Inglaterra mostró un flojo rendimiento y necesitó de un gol en tiempo adicionado de Harry Kane (anotó ambos tantos) para vencer al débil Túnez por 2-1. Así, de la lista de principales candidatos, el que mostró mayores luces fue Bélgica, que apoyada en sus principales figuras (Hazard, Mertens, De Bruyne y Lukaku) goleó ayer 3-0 a Panamá, que igualmente se las arregló para sostener el empate en la primera parte. Esta tendencia también había alcanzado a España, que si bien enfrentó a un rival de mayor jerarquía como lo es Portugal, terminó empatando 3-3 frente a un equipo que jugó muy poco y que dependió exclusivamente de lo que pudiera hacer Cristiano Ronaldo, la gran figura de la primera fecha con su triplete. GRUPO E Brasil igualó 1-1 con Suiza a pesar que comenzó ganando a los 19 minutos con un golazo de Coutinho. Sin embargo, con el correr de los minutos se fue quedando, y a los 5 del segundo tiempo, Zuber igualó las acciones con un cabezazo de Zuber dentro del área chica tras un córner ejecutado por El-Shaqiri. En la parte final del encuentro, los dirigidos por Tite presionaron sobre el arco suizo y a pesar de generar situaciones de gol, no pudieron volver a desnivelar. En el otro partido de esta zona, Serbia le ganó a Costa Rica por el gran tiro libre de Kolarov (Roma), quien dejó sin posibilidades al arquero Keylor Navas (Real Madrid). La próxima fecha se disputará este viernes: Brasil vs Costa Rica (9.00) y Serbia vs Suiza (15.00). GRUPO F La gran sorpresa de la primera fecha la dio México, que tras despedirse de su país envuelto en polémicas por una fiesta privada que organizaron los futbolistas y por las críticas que recibió en su último amistoso el DT Juan Carlos Osorio, en su debut venció 1-0 el domingo al último campeón y máximo favorito, Alemania. Con un gran planteo en el primer tiempo, "El Tri" se adelantó con una buena definición de Lozano a los 35 del primer tiempo. Luego, en el segundo, resistió los embates germanos y a pesar de desperdiciar algunos contragolpes, terminó festejando. El otro encuentro de esta zona se disputó ayer: Suecia le ganó 1-0 a Corea del Sur con un penal que llegó tras una sanción a través del VAR y que convirtió Granqvist. GRUPO G La jornada de ayer puso en marcha esta zona que tiene a Bélgica e Inglaterra como máximos favoritos. Los belgas se mostraron muy superiores ante la debutante Panamá, pero recién en el segundo tiempo pudieron establecer diferencias en el marcador: un golazo de Mertens abrió el camino a los 2 minutos, mientras que Lukaku añadió dos tantos en seis minutos (24 y 30) para sentenciar la historia. Posteriormente, Inglaterra tuvo muchos problemas ante la débil Túnez. Si bien Harry Kane abrió el marcador a los 11 minutos, después le regaló un penal al elenco africano (convertido por Sassi a los 35). Por eso, y por las escasas ideas que tuvo para atacar, el segundo tiempo se le hizo cuesta arriba. Y de no ser por las ventajas que otorgó la defensa tunecina, no habría llegado a ese 2-1 que Kane estableció a los 46 del complemento. La próxima fecha de este Grupo E se disputará el fin de semana: Bélgica y Túnez se enfrentarán el sábado a las 9.00, mientras que Inglaterra y Panamá jugarán el domingo a las 9.00.

EL CAMPEÓN DERROTADO. ALEMANIA, DEFENSOR DEL TÍTULO Y, QUIZÁS, EL MÁXIMO FAVORITO PARA GANAR RUSIA 2018, COMENZÓ PERDIENDO: CAYÓ 1-0 FRENTE A MÉXICO. ARGENTINA: SAMPAOLI PROBÓ VARIANTES De cara al partido del jueves con Croacia, el entrenador ensayó sin Marcos Rojo, Lucas Biglia y Ángel Di María entre los titulares. Y paró una línea de tres defensores. El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, probó en la práctica de ayer un equipo en el que no sólo se destacan la salida de jugadores de experiencia, sino también la posibilidad de plantear un nuevo esquema para enfrentar este jueves a Croacia. En Bronnitsy, el DT sacó del equipo titular a Ángel Di María, Lucas Biglia y Marcos Rojo, quienes fueron reemplazados por Cristian Pavón, Marcos Acuña y Gabriel Mercado. En tanto, quedó abierta una duda entre la continuidad de Maximiliano Meza o el ingreso de Enzo Pérez. Así, la última línea estuvo integrada por Mercado, Otamendi y Tagliafico, mientras que Salvio y Acuña fueron carrileros por los costados, con Mascherano como volante central. De esta manera, la formación que Sampaoli probó ayer estuvo integrada por: Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Mascherano, Acuña; Meza, Messi, Pavón; y Agüero. ¿Será este el once titular frente a Croacia el jueves? ¿O todavía habrá tiempo hoy para nuevos ensayos?

