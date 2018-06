La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/jun/2018 Breves: Mundial 2018; día 6









SE CIERRA LA PRIMERA Este martes se completará la primera fecha de la Copa del Mundo con la disputa de los dos partidos correspondiente al Grupo H. A las 9.00 (hora argentina), la Selección Colombia que dirige José Néstor Pekerman se medirá frente a Japón en Saransk. Los sudamericanos realizaron una gran tarea en Brasil 2014 y con figuras como Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), James Rodríguez (Bayern Munich) y Radamel Falcao (Mónaco) buscarán alcanzar nuevamente una oportunidad en Cuartos de Final para tratar de mejorar el 5º puesto del pasado Mundial. El otro encuentro de este Grupo E lo protagonizarán Polonia (que vuelve a una Copa del Mundo después de 12 años) y Senegal, en un partido que comenzará a las 12.00 (hora argentina) en Moscú. COMIENZA LA SEGUNDA A su vez, hoy estará comenzando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Será cuando el anfitrión, Rusia, se enfrente contra Egipto desde las 15.00 (hora argentina) en San Petersburgo. En el arranque del Grupo A, los locales golearon 5-0 a Arabia Saudita, mientras que Egipto (dirigido por el argentino Héctor Cúper) perdió 1-0 ante Uruguay en un cotejo que se definió en el final con un cabezazo de José María Giménez. Esta segunda fecha de la zona se completará mañana miércoles con el choque entre Uruguay vs Arabia Saudita (12.00 en Rostov del Don). UN CROATA EXPULSADO El delantero Nicola Kalinic, jugador del Milan de Italia, fue desafectado de la Selección de Croacia por decisión del entrenador Zlatko Dalic, luego que el jugador se negara a ingresar en el segundo tiempo del partido frente a Nigeria (2-0). "Durante el encuentro con Nigeria, Kalinic estaba calentando. Se suponía que iba a aparecer en el segundo tiempo. Pero dijo que no estaba listo para hacerlo. Como necesito que mis jugadores estén en forma y listos para jugar, tomé esta decisión", contó el DT. En tanto, el futbolista ya no está en Rusia: ayer a la madrugada armó las valijas y se fue de la concentración del próximo rival de Argentina en el partido que se disputará este jueves en Nizhny Novgorod a partir de las 15.00 (hora argentina). PRÓXIMOS PARTIDOS En la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos de esta Copa del Mundo, los próximos tres días se disputarán los siguientes encuentros (hora argentina): -Miércoles: Portugal vs Marruecos (9.00), Uruguay vs Arabia Saudita (12.00) y España vs Irán (15.00). -Jueves: Dinamarca vs Australia (9.00), Francia vs Perú (12.00) y Argentina vs Croacia (15.00). -Viernes: Brasil vs Costa Rica (9.00), Nigeria vs Islandia (12.00) y Serbia vs Suiza (15.00).

Breves: Mundial 2018; día 6

