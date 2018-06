La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/jun/2018 El frío y la tercera edad







Como siempre, más vale prevenir que curar En invierno se sale poco de casa, existiendo el peligro de una inmovilidad excesiva. Las articulaciones y los músculos que no trabajan se endurecen, y pueden conducir a una torpeza de difícil recuperación. No renuncie a pasear Camine diariamente, por terreno llano, llevando una marcha rítmica y utilizando calzado cómodo. Salir a pasear es muy saludable pero en horas que no sean de digestión y cuando la temperatura ambiental sea más suave, evitando, en la medida de lo posible, los cambios bruscos de temperatura. Si el tiempo se lo impide, camine por dentro de casa. Abríguese bien El uso de ropa debe ser adecuado: prendas sueltas, ligeras, calientes e impermeables, se aconseja llevar varias "capas de ropa" y no prendas apretadas, para facilitar la circulación periférica. Usar guantes, gorras, sombreros, bufandas y calcetines de lana, pues hay que recordar que la mayor parte del calor del cuerpo se pierde por la cabeza, manos y pies. El calzado debe ser caliente, resistente al agua y antideslizante. En caso de lluvia debemos mantenerlos secos, recordando que el agua y la humedad enfrían el cuerpo rápidamente. Active su circulación El frío frena la circulación de la sangre y pone en peligro a personas que sufren isquemias y otros problemas de corazón o que tienen menos riego sanguíneo en sus extremidades. Abrigue sus pies con calcetines gruesos de algodón o de lana. Mantenga una exquisita higiene diaria. No aplique calor directo a los pies y piernas. Preserve las manos del contacto con el agua fría, utilizando guantes de goma. Realice actividades de la vida doméstica en las que sea preciso la utilización de los miembros superiores e inferiores. Haga sencillos ejercicios de gimnasia. Los problemas de hipotermia pueden producirse en personas con movilidad reducida debido al Parkinson, fracturas o hemiplejías por trombosis cerebral, Alzheimer o ciertos grados de demencia donde no hay conciencia de la sensación de frío.En personas que tienen que estar quietas, se deben extremar los cuidados. Cuide su dieta Debemos controlar el peso, manteniendo una dieta sana y equilibrada. El frío hace que aumenten las necesidades calóricas y por tanto el consumo de alimentos. Conviene hacer comidas frecuentes y de pequeña cantidad, que aporten la energía necesaria (legumbres, sopa de pasta etc) sin renunciar a una alimentación variada (verduras, fruta, carne, huevos, pescado, cereales, leche etc…). A lo largo del día y antes de acostarse, el tomar una taza de alguna bebida caliente ayuda a mantener la temperatura corporal y es muy reconfortante. Cuide el aislamiento Es fundamental conseguir un buen aislamiento térmico de la vivienda, evitando las corrientes de aire y las pérdidas de calor por puertas y ventanas. Procure que la temperatura no baje de 20º. Se debe tener sumo cuidado con los braseros y con las estufas de leña y gas, para evitar riesgos de incendios o de intoxicación por monóxido de carbono. Prevenga el aislamiento manteniendo visitas con la familia y los amigos o haciendo uso del teléfono. Para finalizar tener en cuenta Los mecanismos de respuesta al frío de una persona mayor no difieren de los que posee un joven; pero en el caso de los mayores, la capacidad de termorregulación y la respuesta al frío es más lenta, por lo que son más susceptibles a sus efectos. Los grupos más vulnerables entre las personas mayores, son las que padecen dolencias crónicas cardiorrespiratorias y otros problemas como alcoholismo y movilidad reducida. La edad no es el problema, sino los problemas de salud que se tengan.



El frío y la tercera edad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: