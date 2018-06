La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ¡TRES COLECTIVOS PARA LLEGAR A BUENOS AIRES! A continuación, reproducimos la secuencia de Whatsapp que nos envió ayer Miriam, una madre indignada con Chevallier, quien nos relató las vicisitudes que debió atravesar su hija para llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "7.15: "¡Buen día! Otra vez el monopolio de Chevallier dejando varados a los usuarios de Campana. Jóvenes que van a la facultad, adultos mayores que viajan por distintas situaciones de salud al médico. Esta vez hace menos de diez minutos se incendió el motor, parando en la esquina de Mitre y Sta. María de Oro, y dejando a la gente a la intemperie esperando el próximo. ¿Hasta cuándo Campana con este monopolio? ¡Coches destruidos, sucios y sin mantenimiento! Hace 30 minutos que los usuarios congelados esperan el próximo Chevallier. "7.30: "La empresa envió un Plus cuando pagaste $90 el Directo a Once y nadie se hace responsable. Llegás tarde al trabajo, al médico y al examen. Alguien debería tomar medidas". "7.45: "¡Esto es un chiste! ¡El Plus se rompe en Ariel del Plata! ¡Qué vergüenza ya no da para más! Esperemos no lamentar daños mayores". "19.00: "Mi hija llegó tarde casi una hora y media a la Facultad. Ahora está volviendo parada. Gracias por la oportunidad de expresión a los usuarios cautivos de esta empresa, por este medio".

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter @maru_campanita SIN TELE EN PLENO MUNDIAL "Hoy (por ayer martes) a la tarde un camión atmosférico dobló por Las Heras hacia Balbín y enganchó el cable, dejándonos sin tele ni internet. Espero que Cablevisión revise la altura mínima a la que colocan el cable en los cruces de calle, y que para este jueves mis vecinos y yo podamos ver el partido contra Croacia", escribió Alberto, del barrio Banco Provincia. @MoriteChevallie subirte a un directo que no es directo y quedarte varado en Loma Verde!! ???? pic.twitter.com/XZA39QByXB — maru_campanita (@maru_campanita) 19 de junio de 2018

