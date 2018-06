El mediocampista firmó por dos temporadas y retorna al club que lo formó después de once años y tras sus pasos por Rosario Central, Colón y Atlético Tucumán. Uno de los refuerzos de Villa Dálmine que ya había trascendido como tal, pero que todavía no había sido confirmado oficialmente era el de Matías Ballini, el mediocampista surgido de las divisiones inferiores del club y que en las últimas temporadas estuvo en Atlético Tucumán. Sin embargo, eso quedó atrás: ayer, a través de sus redes sociales, desde Mitre y Puccini se oficializó la llegada del volante de 29 años, quien firmó contrato por dos temporadas. "Bienvenido a casa, Mati", señalaba la cuenta de Twitter del club. Y no era para menos: Ballini debutó en la Primera División de Villa Dálmine el 30 de octubre de 2004, cuando tenía apenas 15 años. Fue en cancha de Justo José de Urquiza en aquellos años oscuros de la Primera C y de la mano del entrenador Omar Pepe. Su debut no fue sólo pasajero: se quedó en el plantel de Primera por los siguientes dos años y así, a pesar de ser menor de edad, totalizó 45 partidos en la dura Primera C (marcó un gol). Por aquellos años, su padre asumió la presidencia de la institución, al tiempo que compartía plantel con su hermano Cristian. En 2007 pasó a las Divisiones Juveniles de Rosario Central, club con el que debutó en la máxima categoría del fútbol argentino a los 21 años, el 30 de enero de 2010 frente a Racing Club. En el Canalla rosarino se mantuvo hasta 2012, cuando pasó a préstamo al Girona de España por un semestre. A su regreso a Argentina se sumó a Atlético Tucumán para jugar el Nacional B. Después volvió a Rosario Central para la temporada 2013/14; y en la 2014/15 jugó en Colón de Santa Fe. Finalmente, para la 2016/17 retornó a Atlético Tucumán, donde en agosto de 2016 sufrió la primera de dos lesiones ligamentarias de rodilla consecutivas que lo mantuvieron al margen de las canchas, más allá de que en las últimas fechas de la Superliga estuvo en algunas ocasiones en el banco de suplentes. Ahora, buscará recuperar continuidad y rencontrarse con su mejor versión. Y para ello, a sus 29 años, eligió el club que lo vio nacer como jugador. OTRO AL CAER. En los próximos días podría confirmarse el arribo de un nuevo refuerzo a Villa Dálmine: el lateral derecho Agustín Bellone (25 años), quien hizo divisiones inferiores en Colón de Santa Fe y acumula más de 90 partidos como profesional en el Torneo Federal A por sus experiencias en Gimnasia y Tiro de Salta y Juventud Antoniana de esa misma ciudad. Hasta el momento, el Violeta cuenta con cinco refuerzos confirmados: los arqueros Juan Ignacio Dobboletta y Juan Pablo Lungarzo; los volantes Matías Ballini y David Gallardo; y el delantero Martín Comachi.



DEBUTÓ EN EL VIOLETA A LOS 15 AÑOS Y LUEGO PASÓ POR ROSARIO CENTRAL, COLÓN Y ATLÉTICO TUCUMÁN.





TRAS LA FIRMA. EL JUGADOR DE 29 AÑOS JUNTO A ALBERTO ARMESTO, HÉCTOR FILLOPSKI Y JOSÉ LUIS VÁZQUEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE VILLA DÁLMINE.

#FútbolProfesional | El volante Matías Ballini se convirtió en la tercera incorporación para la próxima temporada. Surgido de las divisiones inferiores, vuelve al Viola procedente de Atlético Tucumán. ¡Bienvenido a casa, Mati! pic.twitter.com/PLOtxHiZKU — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 19 de junio de 2018

Villa Dálmine oficializó el regreso de Matías Ballini

