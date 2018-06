La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Sarna:

"Fui a llevar los problemas de los comedores escolares y la Subsecretaria de Educación estaba de vacaciones"







El consejero escolar Alejo Sarna denunció que se trata "de un acto de gran irresponsabilidad, además de demostrar una falta de compromiso con la función y la educación pública" en el marco de la municipalización del Servicio Alimentario Escolar. El consejero escolar Alejo Sarna (Vamos Campana) aseguró que "a menos de 15 días de haberse municipalizado el Servicio Alimentario Escolar y con la gran cantidad de problemas que hay en los comedores es un acto de irresponsabilidad y de falta de compromiso" se encontró con que "la Subsecretaria de Educación estaba de vacaciones". "A raíz de la enorme cantidad de problemas que miembros de la comunidad educativa me trasladaron en relación el Servicio Alimentario Escolar desde su municipalización, me acerqué a las oficinas de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Campana para llevar los problemas de los comedores escolares. Cuando pregunté por la Subsecretaria, en la oficina me respondieron que la titular del área educativa de la Municipalidad estaba de vacaciones", contó Sarna. "Desde que se municipalizó el Servicio Alimentario Escolar el 1 de junio, gran parte de la comunidad educativa viene manifestando su disconformidad con cómo se está administrando y llevando adelante, existiendo problemas que van desde la baja en la cantidad de los cupos hasta en la distribución de la mercadería. Por ejemplo: en una escuela de alta vulnerabilidad social donde hay una matrícula de 150 alumnos, había 60 cupos que ya eran insuficientes y ahora se los redujeron a 30. Y en un jardín, el que provee el pan le dijo a un directivo que "no iba a ir hasta Campana para llevar solo 2,5 kg de pan" y le sugirió a los directivos si podían hacerse cargos ellos de ir a comprarlos", sostuvo el joven consejero escolar. "También en la calidad de los alimentos se vio una gran merma llegando a ver hasta frutas en mal estado", agregó. "Ante esta situación, de algo tan delicado como lo es la alimentación de las y los alumnos de la ciudad de Campana, para muchos de los cuales la comida que le dan en la escuela es la única que tienen en el día, y a menos de 15 días de la municipalización del Servicio Alimentario Escolar, que la Subsecretaria de Educación se haya tomado vacaciones habla de un acto de gran irresponsabilidad, además de demostrar una falta de compromiso con la función y la educación pública, ante la creciente cantidad de reclamos donde lamentablemente lo que veníamos temiendo y denunciando hace un año, hoy es una triste realidad", afirmó Sarna. Por otro parte, el consejero escolar se mostró "decepcionado" debido a que "ahora gran parte de la dirigencia política opositora salió a manifestarse en contra de esta situación". Y explicó: "Nosotros venimos denunciando esto y le hemos trasladado a concejales y dirigentes el temor sobre la municipalización del SAE, recibiendo como respuesta la ignorancia hacia nuestra preocupación. Hoy vemos las consecuencias negativas de este traspaso en donde también, una parte de la dirigencia política ha sido cómplice con su silencio". Finalmente, insistió en la necesidad de convocar a una Audiencia Pública "urgente" para que "desde una herramienta de transparencia y de participación ciudadana se pueda debatir la situación del Servicio Alimentario Escolar, en cuestiones que van desde quienes son los proveedores y por qué no son de Campana, hasta la calidad de los alimentos y la cantidad de cupos, con el único objetivo de mejorar lo antes posible la alimentación de los alumnos y las alumnas de la ciudad".



