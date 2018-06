La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Camioneros acordó suba salarial del 25% y levantó los paros del 26 y 27 de junio







El gremio, que además logró imponer un bono compensatorio y una cláusula de revisión, consiguió el mejor acuerdo paritario de 2018. De todas maneras, Hugo Moyano confirmó que se plegarán al paro del CGT del lunes. El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, anunció este martes un acuerdo salarial con la cámara empresarial del sector del 25%, más un bono compensatorio y cláusula de revisión, con lo cual se levantaron los paros del gremio previstos para el 26 y 27 junio próximos. "Hemos convencido a los empresarios y logramos un aumento de salario que acumulado supera el 25% y se aplica al básico y en todos los adicionales", sostuvo Moyano en una conferencia de prensa en la sede de Camioneros del barrio de Constitución. Si bien el acuerdo es por un 25% de aumento, el bono compensatorio llevaría el incremento a un 27% ó 28% (lo que reclamaba el sindicato en un principio), ya que representaría entre dos y tres puntos porcentuales más, según indicó el propio Moyano en conferencia de prensa que dio en la sede del gremio del barrio de Constitución, junto a su hijo Pablo y el resto de la conducción de Camioneros. Más temprano se había suspendido la reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo, ya que se había llegado al acuerdo, luego de varias semanas de conflicto y del paro realizado por todas las ramas de la actividad el jueves último. "Hemos logrado lo que nadie pensaba que íbamos a lograr, a nosotros la presión que hacen los gobiernos nos fortalece", remarcó Hugo Moyano, y agregó: "Hacía años que no nos costaba tanto llegar a los objetivos para mejorar los salarios como ocurrió este año, hubo negativas de todo tipo, hablaban de paritarias libres y después ponen techo". Si bien se levantó el paro del 26 y 27 de este mes, Moyano confirmó que está en pie la adhesión de Camioneros al paro general de la CGT del próximo lunes 25. Al ser consultado sobre la chance de que el Ministerio de Trabajo no homologue el acuerdo, Moyano sostuvo que "el acuerdo se tiene que pagar y sino que se atengan a las consecuencias". Sobre la posible millonaria sanción que le aplicaría el Gobierno a Camioneros por haber realizado un paro el jueves pasado cuando regía la conciliación obligatoria, señaló: "Es inadmisible, no vamos a pagar ninguna multa".



Camioneros acordó suba salarial del 25% y levantó los paros del 26 y 27 de junio

