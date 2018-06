La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Breves: Noticias de Actualidad







ENTRÓ AL SENADO: El proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo ingresó en el Senado.- SUBIÓ LA TASA: El Banco Central elevó la tasa de interés al 47 por ciento para el plazo más corto.- SIN QUÓRUM: El Frente para la Victoria y la Izquierda intentaron una sesion especial por el tema FMI, pero no consiguieron quórum.- "BANDERAZO" DOCENTE: los sindicatos de docentes bonaerenses concretaron este martes un "banderazo" frente al Congreso.- MÉDICOS DE PROTESTA: Los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires realizaron este martes una nueva huelga de 24 horas.- SUBIÓ LA TASA El Banco Central renovó este martes solo el 60%, un total de $308.473 millones, del vencimiento de Lebac por $514.779 millones, mientras elevó la tasa de interés al 47 por ciento para el plazo más corto. "Las propuestas alcanzaron un nivel de $313.875 millones, adjudicándose $308.473 millones, lo que implica la renovación parcial del vencimiento que era de $514.779 millones", subrayó la autoridad monetaria. SIN QUÓRUM El Frente para la Victoria y la Izquierda intentaron una sesion especial para que el acuerdo con el FMI, pase por el Congreso, pero no consiguieron quórum este martes para tratarlo en la Cámara de Diputados. Con la sanción de la ley "antitarifazos" como antecedente inmediato, la oposición más dura buscó repetir aunque en este caso partió de una situación de mayor debilidad ya que no contó con las firmas del bloque Justicialista (BJ) ni del Frente Renovador. "BANDERAZO" DOCENTE En el marco de las protestas para que Gobierno provincial los convoque a paritarias, los sindicatos de docentes bonaerenses concretaron este martes un "banderazo" frente al Congreso. La actividad fue realizada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba); la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); la Unión de Docentes bonaerenses (Udocba); el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop); y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). MÉDICOS DE PROTESTA Los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires realizaron este martes una nueva huelga de 24 horas en reclamo de un incremento salarial que se asimile a la inflación proyectada por las consultoras privadas y reconocida ya por el Gobierno nacional. El congreso de delegados celebrado el viernes 15 ratificó el rechazo a la propuesta formulada por la gestión de María Eugenia Vidal en la primera y única reunión paritaria del año y facultó a la conducción de la asociación CICOP para establecer el plan de lucha. El Gobierno provincial ofreció a los 13.000 profesionales de la salud representados por CICOP un aumento salarial del 15% en tres cuotas, incorporando el concepto de presentismo, con un "adicional por calidad y continuidad en el servicio", con lo que se buscó desactivar huelgas. ENTRÓ AL SENADO El proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, que en Diputados logró media sanción, ingresó este martes en el Senado, donde el próximo jueves será presentado por referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en una reunión abierta junto a legisladores nacionales. Este encuentro, que se llevará a cabo a las 12:00 en la sala Moreno-Frondizi del edificio Anexo de la Cámara Alta, será el primer paso de un proceso que todavía no tiene un cronograma de plazos definido. Si bien aún no se confirmaron nombres, participarán del encuentro senadores que ya anticiparon su postura favorable a la ley, y que se pondrán al hombro la tarea de persuadir a los indecisos, en el marco de un debate que se vislumbra extremadamente reñido, tal como sucedió en la Cámara de Diputados.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: