La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Se presentó la 8ª edición de la Colecta Alimentaria del Colegio Aníbal Di Francia







Será este sábado de 10 a 14 horas. Los alumnos recorrerán la ciudad recibiendo alimentos no perecederos para entregar a instituciones y escuelas. Estarán acompañados por un mayor e identificados con una pechera amarilla. Bajo el lema "La persona, puente de esperanza", el Colegio Padre Aníbal Di Francia realizará el sábado 23 de junio de 10 a 14 la 8º Colecta Alimentaria. Alumnos, padres y docentes recorrerán las calles y visitarán casa por casa invitando a las familias a donar alimentos no perecederos que luego serán entregados a distintas instituciones de la ciudad. En conferencia de prensa, la directora de Cultura del Municipio, Rosa Scacciante, agradeció a la comunidad educativa por realizar la colecta porque "moviliza lo mejor de la sociedad que es la solidaridad", al tiempo que confirmó el apoyo de la Municipalidad y la decisión del intendente Sebastián Abella de declarar dicha iniciativa de Interés Municipal. A su turno, Sergio Baigorri –de la Unión de Padres- explicó que la colecta tiene un doble objetivo: "Por un lado, proponer dentro de la escuela una experiencia de caridad, en la cual cada uno de los intervinientes pueda donar su tiempo por el bien del otro sin pretender nada a cambio". Y por el otro –dijo- "contribuir con personas de nuestra comunidad que necesitan más que nosotros, por lo menos, en lo que tiene que ver con los alimentos". Respecto a la campaña solidaria, Baigorri detalló que los alumnos estarán acompañados por un mayor y contarán con una pechera identificatoria de color amarilla con el logo de la colecta. Y advirtió que los recolectores no ingresarán a ningún domicilio y recibirán solamente alimentos en la puerta de cada hogar. Habrá además puestos fijos en la entrada de algunos supermercados de la ciudad. "Los alimentos donados serán acopiados en el gimnasio del Colegio –situado en Las Heras, entre Balbín y Capilla del Señor- donde otros voluntarios realizarán la clasificación y luego el embalaje en cajas para ser entregados ese mismo día a las instituciones beneficiarias", agregó el representante de la Unión de Padres. En esta ocasión serán: Casa de Día del Padre Aníbal de Francia, Hogar del Niño Nuestra Señora de Lourdes, Capilla del barrio San Cayetano, Centro de Formación Profesional Nuestra Señora de las Islas y los establecimientos educativos de la Isla (Escuela Primaria Nº 28 y Jardín de Infantes Nº 905). En tanto que la directora del Nivel Secundario, Pía Biscotti, remarcó que esta colecta se realiza mancomunadamente entre la escuela y las familias y pretende "construir puentes de solidaridad con quienes necesitan ayuda". Además, explicó que este año se sumarán al recorrido más barrios de la ciudad "debido al acompañamiento de más alumnos y más padres". No obstante, aclaró, "de no recibir la visita de los recolectores cualquier persona puede colaborar con la colecta acercándose a la puerta del colegio para dejar un alimento no perecedero". Y agradeció el apoyo que brinda el Municipio -a través de la Subsecretaría de Políticas Integrales de Educación y Cultura, y la Secretaría de Comunicación- y la decisión del Intendente de declarar la Colecta Alimentaria de Interés Municipal. Finalmente, las alumnas Bianca, Agostina, Florencia y Sabina compartieron su experiencia y expresaron: "Estamos muy contentas de participar de una nueva coleta que ya es una tradición en la ciudad y se metió en el corazón de todos nosotros. Ojalá que muchas familias nos acompañen y colaboren".

Ayer se realizó una conferencia de prensa para presentar públicamente la colecta y ratificar el acompañamiento del municipio para con la actividad..



