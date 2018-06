La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Te hago el cuento:

Shakespeare y una Tempestad Benéfica para Todos

Por Marisa Mansilla











Marisa Mansilla

La puesta de la obra "La tempestad" es la última de las comedias románticas o "romance tardío" escrita por William Shakespeare e inscripta en el Libro de Registro de las obras dramáticas a partir del 31 de octubre de 1611. Actualmente y hasta el 5 de agosto se presenta en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín de Buenos Aires con dirección de la londinense Penny Cherns, en el marco de la Temporada Internacional Reino Unido con el auspicio que el British Council da al Programa "Shakespeare live". Era una propuesta demasiado tentadora como para no dejarse seducir y, por lo tanto, allá fuimos catorce de las integrantes de los talleres de lecturas críticas "Álgebra y Fuego". La historia y los conflictos que se van desarrollando en "La tempestad" son diversos y complejos pero su resolución que, sin lugar a dudas, tiene que ver con la finalidad que tuvo la obra en su momento histórico y que fue la festividad de una boda (probablemente la del joven conde de Essex con lady Frances Howard o quizás la de la hija del rey Jacobo I y Ana de Dinamarca, Isabel Estuardo casada con Federico V, elector palatino del Rin y pretendiente al trono de Bohemia), hace que culmine con profundas reflexiones acerca de las sociedades, la práctica de la magia frente a la brujería y frente a la religión, la reconciliación entre hermanos a pesar de las ambiciones, traiciones y codicia tan constitutivamente humanas, las diferencias culturales y los deseos de poder y dominio en un mundo que había ampliado sus horizontes y las aventuras, naufragios y peregrinaciones que habían permitido conocer a otros seres de culturas diferentes, el bien y el mal. El personaje protagónico interpretado magníficamente por Oski Guzmán es el de Próspero, el legítimo duque de Milán que fue despojado del poder por su hermano Antonio (representado por el actor Gustavo Pardi) y se encuentra en una gruta de una lejana isla desierta tras naufragar su buque. Está solo con su pequeña hija Miranda (representada en esta puesta por la actriz Alexia Moyano). A esa misma isla había sido desterrada años atrás la hechicera africana Sycorax, madre de Calibán (personaje también representado magistralmente por el actor Gustavo Pardi), único habitante de la isla, primitivo, deforme casi monstruoso y abyecto, que ahora se encontraba casi esclavizado y al servicio de Próspero, aunque contra él conspire. Gracias a las artes mágicas que Próspero domina después de aplicarse durante doce años a su estudio en la isla, pudo liberar a varios espíritus que habían sido prisioneros de Sycorax, entre ellos a Ariel (representado por la actriz Malena Solda, en una interpretación potente, sorprendente encarnando a este maravilloso genio de los elementos), y lo sometió a sus órdenes. A su pedido, Ariel desata una feroz tormenta que provoca el naufragio de una nave en la que viajaban su hermano, el usurpador Antonio, su aliado Alonso, rey de Nápoles, (el actor Marcelo Xicarts es quien lo personifica), Fernando, hijo de éste último (el actor que representa a este personaje es Martín Slipak), Gonzalo, consejero del Rey de Nápoles (Iván Moschner), Sebastián, hermano del rey de Nápoles (Martín Slipak), Trínculo, bufón del rey (Iván Moschner) y Stéfano, despensero del rey (Marcelo Xicarts). Los pasajeros se salvan pero creen que Fernando, el hijo del rey de Nápoles ha muerto. Por su parte, Fernando cree que su padre, Antonio, y todos los demás se han ahogado. En la escarpada y aislada isla (los bloques de la escenografía de Jorge Ferrari que representan los accidentes del terreno están muy logrados y la iluminación y sonido de Sebastián Evangelista y Rony Keselman que ilustran la magnitud de la tempestad también), Fernando y Miranda se encuentran y se enamoran prometiéndose un amor casto ante las diosas romanas del matrimonio y la abundancia en el hogar. Entretanto Ariel prepara situaciones que llevan al caos y al terror a Antonio y Alonso que finalmente se arrepienten de su crueldad y traición y se reconcilian con Próspero, que decide perdonarlos y a la vez pedir perdón también él por haberse aferrado a la ejecución de una venganza premeditada que daría fin a diversas vidas humanas y por haber gobernado amenazando y dominando los elementos naturales y originales de la isla y entre ellos a Ariel, esclavo de su voluntad, a quien le promete liberarlo. La isla queda finalmente en poder de Calibán y todos han podido contemplar lo que los hombres con su accionar han hecho con el mundo, deberán elegir entre el bien y el mal y ése es el mensaje moralizante de Shakespeare. Miranda de Milán y Fernando de Nápoles celebran con su unión la posibilidad de un mundo nuevo y de un futuro quizás más venturoso. La crítica literaria ha analizado diversas cuestiones en esta obra: una de ellas es el tema del colonialismo y la prepotencia de la mirada del hombre blanco europeo sobre el otro a quien considera incivilizado y casi subhumano, así como el sometimiento del nuevo territorio y sus habitantes por medio de la violencia y la fuerza. La agresión y el dominio hacia lo diferente para someterlo e ingresarlo bajo su control al orden político, económico y cultural del dominador: Próspero frente a Calibán (Caribean – Caníbal) no es sólo un anagrama o un juego inocente de nombres y personajes. Otro tema es el del papel de las mujeres y lo que ellas son capaces de hacer con sus cuerpos: Sycorax y Miranda, diferentes pero hermanadas por el género. Una es bruja, africana, silenciosa pero peligrosa por lo que Próspero la encierra en un árbol. Miranda es una joven virgen europea a quien su padre debe cuidar de la atracción y voluptuosidad que ejerce sobre Calibán, pero es mujer y por lo tanto también peligrosa. Su casamiento con Fernando la incluye por fin en el orden de Próspero, un orden heteropatriarcal en que se le señala a las mujeres qué es lo que pueden y deben hacer con su cuerpo. Pero más allá de la trama de la obra y algunas de las reflexiones de la crítica, desearía destacar el poder de "catarsis" que una puesta tan brillante despierta en el público. La emoción que va creciendo junto con la tensión dramática que se despliega en la pieza, la identificación con los diversos conflictos por los que atraviesan los personajes, la sensibilización colectiva que se va adueñando de todos los espectadores, sentados unos junto a otros y tocados, conmovidos por lo que ocurre en el espacio escénico que es de una comunión y potencia transformadora impresionante. Salir del teatro con la cabeza a mil y la piel erizada es una maravillosa catarsis, y una obra excelente con una puesta que no le va a la zaga logran que esta experiencia grupal, social, cultural sea irrenunciable. Marisa Mansilla/ Taller Álgebra y Fuego - marisamansilla2000@yahoo.com.ar



Las talleristas de Campana en el San Martín, esperando que comience la función.



Te hago el cuento:

Shakespeare y una Tempestad Benéfica para Todos

Por Marisa Mansilla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: