La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno







En lo que hace al Río de la Plata en la zona de las Islas Juncal y Juncalito se sigue con muy buenas capturas de pejerreyes de portes entremezclados de medianos a grandes al igual que en el Río Uruguay. En ambos lugares conviene buscarlos siempre primero sobre la costa Argentina, para después intentar en las inmediaciones del veril del río, es necesario regular la gareteada con un ancla de capa y el uso de ceba en esta zona da muy buenos resultados. En el Paraná Bravo nos encontramos con un pique bastante sostenido con muy lindos pejerreyes gareteando cerca de los juncales y peinado estos con nuestras boyas. En líneas generales no se puede dar una mediada de brazolada exacta ya que los piques se dan en todas las profundidades, mejorando muchísimo los portes en la gareteada rio afuera pero dando como resultado menor cantidad de piques y capturas, por el Paraná Guazú esta semana se dieron de promedio entre unos cincuenta y sesenta pejerreyes por lancha, aquí hablamos también de algunos muy lindos pejerreyes de hasta los 500 gramos y más, pero también se dan muchos ejemplares chicos y mediano. En lo que respecta a los muelles viene siendo una semana muy rendidora más entre semana que los findes, donde no es necesario estar una jornada completa ya que muchos aficionados en solo un par de horas pueden llevarse una cuota respetable de pejerreyes, como ejemplo el día lunes el pique se dio mejor pasado el mediodía que a la mañana, en lo que hace a los mejores portes de pejerreyes de este momento se están dando en lo que tiene que ver con cinco bocas Talavera arriba donde dependiendo de los días y los vientos prima la calidad a la cantidad. En nuestro programa de TV Nº 728 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Tanto de embarcado como de muelles se están dando muy buenos pejerreyes.



