La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Campanenses de Primera:

San Lorenzo; Blandi se lesiónó, Mercier se fue







El delantero sufrió un esguince de rodilla, aunque no sería de gravedad. El volante ya se había despedido del Ciclón y ahora trascendió que se sumaría a Atlético Tucumán. El campanense Nicolás Blandi (28 años) asustó a todos en San Lorenzo, tras sufrir una lesión en su rodilla durante la práctica del pasado lunes. El capitán del Ciclón se retiró con un esguince que preocupó, aunque horas más tarde, luego de los estudios correspondientes el propio club informó con precisión el parte medio: la lesión es en el ligamento colateral medial y le demandaría alrededor de dos semanas de rehabilitación. Actualmente, Blandi es el único campanense que quedó en San Lorenzo, dado que el volante Juan Ignacio Mercier ya había informado días atrás su salida del club: "A toda la familia ´cuerva´ quiero anunciarles que me reuní con el presidente Matías Lammens y le manifesté la decisión de no continuar con el vínculo contractual que me une al club. Llego a esta decisión en absoluta tranquilidad, en los mejores términos y en el convencimiento de que es lo mejor para todos", escribió "Pololo" en su cuenta de Instagram. Y a pesar de que los primeros en iniciar gestiones por el mediocampista fueron Gimnasia y Esgrima de La Plata y Rosario Central, todo indica que el Pichi estaría firmando en las próximas horas en Atlético Tucumán, equipo que se refuerza pensando en el campeonato local, pero también en la Copa Libertadores, dado que está clasificado a los Octavos de Final (enfrentará a Atlético Nacional de Medellín).



