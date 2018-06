La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Atletismo:

Gran participación del CCC en el Provincial de Pruebas Combinadas







Presentó un total de 18 atletas y obtuvo cinco medallas, dos de ellas de oro. El Polideportivo Municipal de San Andrés de Giles fue el escenario del Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas de Atletismo, donde el Club Ciudad de Campana se presentó con una delegación de 16 atletas entrenados por el Prof. Diego Marquine. Y el saldo para los Tricolores fue de cinco medallas: dos de oro, dos de plata y una de bronce. Quienes se coronaron campeones provinciales fueron Juan Martín Marquine (Decatlón, categoría Sub 20) e Iara Herrera (Hexatlón, Categoría Sub 16). En tanto, Ailén Hernandorena logró la medalla de plata en el Pentatlón de la categoría Sub 14; Julieta Rodríguez fue segunda en el Hexatlón Sub 16; y Valentín Solis fue 3º en el Decatlón Sub 18. Además, en representación del CCC también participaron los siguientes atletas: -Hexatlon Sub 16 Damas: Malena Rodríguez (4ª), Bianca Amante (11ª), Daiana Conti (15ª) y Jazmín Arapey (18ª). -Octatlon Sub 16 Varones: Ulises Villalba (4º) e Ivo Torres (6º). -Pentatlon Sub 14 Damas: Ernestina Torres, Tamara Conti, Victoria Di Martino y Alfonsina Galarza Mangini. -Hexatlon Sub 14 Varones: Simón Caffaro (7º).

ORO. JUAN MARTÍN MARQUINE SE IMPUSO EN EL DECATLON DE LA CATEGORÍA SUB 20.



Atletismo:

Gran participación del CCC en el Provincial de Pruebas Combinadas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: