Breves: Mundial 2018; día 7

VUELA POR CROACIA La Selección Argentina viajará este miércoles rumbo a Nizhni Novgorod, donde mañana jueves enfrentará a Croacia por la segunda fecha del Grupo D (comienza a las 15.00, hora argentina) La delegación nacional dejará Bronnitsy a primera hora de la mañana argentina y tomará un vuelo con la idea de que los futbolistas descansen durante la tarde y Jorge Sampaoli brinde la conferencia de prensa obligatoria en el día previo a cada encuentro. El entrenador todavía no confirmó la alineación titular, pero todo indica que hará al menos tres cambios por las salidas de Rojo, Biglia y Di María. La duda es la continuidad de Maximiliano Meza o el ingreso de Enzo Pérez. Así, la probable formación de la Selección para enfrentar a Croacia sería: Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Marcos Acuña; Meza o Pérez, Lionel Messi, Cristian Pavón; y Sergio Agüero. COLOMBIA SORPRENDIDA El Grupo H cerró ayer la primera fecha de la fase de grupos. Y para no ser menos, también brindó sorpresas. Por un lado, Japón venció 2-1 a Colombia, una de las selecciones que llegó a este Mundial con grandes expectativas. Sin embargo, a los 3 minutos de juego, todo se complicó para el combinado dirigido por José Néstor Pekerman: Carlos Sánchez interrumpió con la mano un remate con destino de gol y se fue expulsado. Kagawa marcó de penal y a pesar del posterior empate de Quintero de tiro libre, todo se hizo cuesta arriba para Colombia, que sucumbió por un nuevo gol de pelota parada (Osako, de cabeza, a los 28 del ST). Mientras que en el otro partido del Grupo H, Senegal venció 2-1 a Polonia y también dio por tierra con los pronósticos previos. RUSIA, CASI CLASIFICADA El anfitrión, Rusia, prácticamente se aseguró su boleto a Octavos de Final luego de vencer 3-1 a Egipto. Con goles a los 2, 14 y 17 minutos del segundo tiempo, los locales se adelantaron 3-0 y liquidaron el partido, aún a pesar del descuento de Mohamed Salah (de penal) a los 28 minutos de ese complemento. Con este triunfo, Rusia quedó como líder del Grupo A con 6 puntos y Egipto sigue sin sumar. La segunda fecha de la zona se completará hoy con el duelo entre Uruguay (3) y Arabia Saudita (0), que se jugará desde las 12.00 (hora argentina) en Rostov del Don. La Celeste se clasificará en caso de ganar. SEGUNDA DEL GRUPO B Hoy se disputará la segunda fecha del Grupo B: a las 9.00, Portugal (1) enfrentará a Marruecos (0) en Moscú, mientras que a las 15.00, España (1) se medirá con Irán (3) en Kazan. En la primera fecha, España y Portugal igualaron 3-3, mientras Irán le ganó 1-0 a Marruecos. PRÓXIMOS PARTIDOS Los próximos tres días de competencia tendrán los siguientes encuentros: -Jueves: Dinamarca vs Australia (9.00), Francia vs Perú (12.00) y Argentina vs Croacia (15.00). -Viernes: Brasil vs Costa Rica (9.00), Nigeria vs Islandia (12.00) y Serbia vs Suiza (15.00). -Sábado: Bélgica vs Túnez (9.00), Corea del Sur vs México (12.00) y Alemania vs Suecia (15.00).

