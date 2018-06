La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/jun/2018 Breves Deportivas







GRAN VICTORIA DE MAYER: El correntino Leonardo Mayer debutó con un gran triunfo en el ATP 500 de Queens.- SERIE IGUALADA: San Martín de Corrientes logró un contundente triunfo sobre San Lorenzo de la Liga Nacional de Básquetbol.- CAMPAZZO CAMPEÓN: El base Facundo Campazzo se coronó campeón de la Liga Española de Baloncesto.- DURA SANCIÓN A KICKER: El tenista argentino Nicolás Kicker fue suspendido ayer por seis años y multado con 25.000 dólares.- FEDERER VA POR EL 99: El suizo Roger Federer comenzó ayer con éxito la defensa de su título en el ATP 500 de Halle (Alemania).- SERIE IGUALADA San Martín de Corrientes logró el lunes por la noche un contundente triunfo sobre San Lorenzo por 91-74, para igualar 2-2 la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), pautada al mejor de siete encuentros. Con un gran último cuarto, el equipo dirigido por Sebastián González obtuvo el segundo éxito consecutivo para establecer la paridad provisoria ante el bicampeón vigente. Justin Keenan (16 puntos) y Lucas Faggiano (15) fueron las figuras del elenco correntino. El quinto juego de la serie se disputará este miércoles a las 21 en el estadio Roberto Pando, en Boedo. CAMPAZZO CAMPEÓN El base Facundo Campazzo se coronó campeón de la Liga Española de Baloncesto luego que su equipo, Real Madrid, superar 3-1 al Baskonia en la serie final. El cordobés fue una de las figuras del campeón en el cuarto juego al terminar con 17 puntos y 7 asistencias. En tanto, en el Baskonia, Luca Vildoza sumó 2 puntos y 3 asistencias, mientras que Patricio Garino aportó otros 2 puntos. DURA SANCIÓN A KICKER El tenista argentino Nicolás Kicker fue suspendido ayer por seis años y multado con 25.000 dólares por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) tras ser hallado culpable de manipular partidos. Sin embargo, la suspensión se reducirá a tres años con la condición de que no vuelva a reincidir ni a quebrar alguna otra norma del Programa Anticorrupción de Tenis. Según la sentencia, Kicker arregló partidos en los Challengers de Pádova en junio de 2015 y de Barranquilla en septiembre del mismo año. Además, se lo acusa de no haber informado un intento de soborno y de no haber cooperado en la investigación que se inició en su contra. Anteriormente, el pasado 14 de junio, Federico Coria fue suspendido por seis meses y multado con 10.000 dólares por no haber denunciado ofrecimientos que se le realizaron para arreglar partidos. FEDERER VA POR EL 99 El suizo Roger Federer comenzó ayer con éxito la defensa de su título en el ATP 500 de Halle (Alemania) al superar 6-3 y 6-4 al esloveno Aljaz Bedene. De esta manera, el actual Nº 1 del mundo continuó su racha positiva sobre césped tras ganar el último domingo el ATP 250 de Stuttgart. En la siguiente ronda, el suizo chocará con el francés Benoit Paire, que superó al estadounidense Steve Johnson por 7-5 y 7-6. Si logra conquistar este certamen en Halle, Federer no sólo se mantendrá como Nº 1 del mundo, sino que además llegará al título 99 de su carrera y quedaría en condiciones de alcanzar su 100º en Wimbledon, el torneo más tradicional de la historia del tenis, el cual ya ganó en ocho oportunidades. GRAN VICTORIA DE MAYER El correntino Leonardo Mayer debutó con un gran triunfo en el ATP 500 de Queens que se juega sobre césped en Londres, donde superó al sudafricano Kevin Anderson (8º del ranking mundial) por 7-6, 4-6 y 7-6. En la próxima ronda de este certamen que reparte premios por 2,8 millones de dólares y es parte de la gira previa a Wimbledon, el "Yacaré" se medirá con el estadounidense Frances Tiafoe. En esta primera vuelta de Queens también ganaron el serbio Novak Djokovic, el búlgaro Grigor Dimitrov y el canadiense Milos Raonic, entre otros, aunque la noticia más relevante fue el regreso al circuito del británico Andy Murray (ex Nº 1 del mundo), quien cayó en tres sets frente al australiano Nick Kyrgios.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: