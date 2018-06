La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/jun/2018 Destruyen un bunker de droga en barrio San Cayetano







El lugar, sobre la calle Iturriaga, estaba usurpado y funcionaba como punto de venta de estupefacientes. Durante la demolición, el intendente Abella firmó 16 nuevas denuncias realizadas anónimamente a través del Buzón Vida que fueron presentadas ante la Justicia. Una vivienda precaria de la calle Iturriaga –entre Zárate y Molina- del barrio San Cayetano que funcionaba como bunker para la venta de droga se destruyó este martes, luego del allanamiento realizado allí días atrás por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido en la vecina ciudad. Además, según reveló el Intendente Sebastián Abella, el lugar había nsido marcado por varias denuncias anónimas realizadas a través del "Buzón Vida". La semana pasada, Zárate se conmocionó con la noticia del asesinato de Antonio Fernández, hijo del concejal Ramón Fernández (del oficialista Nuevo Zárate). El hombre de 35 años fue acribillado de diez disparos en un hecho ocurrido en la esquina de las calles 3 de febrero y Matheu. Tras la rápida intervención de investigadores de la DDI, el jueves pasado se logró la detención del principal sospechoso. Sin embargo, las tareas investigativas continuaron para tratar de dar con el paradero de quien se encontraba junto al imputado al momento del homicidio. Y fue así que se logró identificar a un joven de 24 años, por lo que el viernes se realizaron tres nuevos allanamientos que no sólo derivaron en su detención, sino también en el operativo que permitió desmantelar este bunker de venta de droga que utilizaría este segundo aprehendido. Allí, los efectivos policiales secuestraron más de 200 gramos de Cocaína, además de proyectiles calibre 9mm y dinero en efectivo. En tanto, el derrumbe de la edificación se realizó el pasado martes durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, el Grupo de Apoyo Departamental, DDI y Drogas Ilícitas. El intendente Sebastián Abella estuvo presente en el lugar y señaló que "esta vivienda solo se utilizaba para vender droga" y que había sido marcada "a partir de denuncias recibidas a través del Buzón Vida". Durante el operativo, el jefe comunal también oficializó la presentación a la Justicia de otras nuevas 16 denuncias a través de esta modalidad anónima, las que ya suman 230. Y solicitó a los vecinos que continúen confiando en esta herramienta y que aporten datos tales como nombres, apodos, direcciones, vehículos, patentes y horarios, entre otros. "Es gratificante que los vecinos del barrio puedan ver a través de este operativo que quienes andan por mal camino terminan presos. Queremos llevarles calma, que sepan que sus hijos pueden andar tranquilos por el barrio porque en la esquina ya no le venderán drogas", agregó Abella. Y calificó como "muy importante que la justicia acompañe nuestra labor, que la policía investigue y que se llegue a la destrucción de un lugar como este". "Seguiremos trabajando contra la venta de drogas, esa es nuestra lucha diaria", aseguró. En tanto, el secretario de Seguridad, Abel Milano, añadió: "El mensaje es muy claro. Queremos destruir los lugares donde se inicia la destrucción de la vida de nuestros jóvenes". Y agregó que "este es el camino" y q que "la lucha contra el narcotráfico no se detendrá".

EL VIERNES PASADO HABÍA SIDO ALLANADO POR LA DDI EN UNA INVESTIGACIÓN POR UN HOMICIDIO EN ZÁRATE.





EL BUNKER ESTABA UBICADO EN LA CALLE ITURRIAGA, EN EL BARRIO SAN CAYETANO





EN EL ALLANAMIENTO REALIZADO EL VIERNES DE LA SEMANA PASADA, EFECTIVOS DE LA DDI INCAUTARON MÁS DE 200 GRAMOS DE COCAÍNA EN EL LUGAR.





EL INTENDENTE APROVECHÓ LA OCASIÓN UY PRESENTÓ NUEVAS DENUNCIAS DEL BUZÓN VIDA.



Destruyen un bunker de droga en barrio San Cayetano

