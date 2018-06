La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/jun/2018 HCD: Se aprobó una ordenanza para regular la instalación de nuevas farmacias







Fue concebida para proteger a los negocios locales contra la posible llegada de la cadena Farmacity. La votación, que fue unánime, fue acompañada por farmacéuticos campanenses. El Honorable Concejo Deliberante sancionó ayer una medida decisiva para frenar el posible desembarco de Farmacity en la ciudad: votó por unanimidad una nueva ordenanza que regula la instalación de farmacias, lo que restringe la habilitación de nuevas unidades de dicho rubro en nuestra ciudad. El proyecto, acompañado por todas las bancadas del HCD, establece que "solo podrá emplazarse dentro el partido de Campana una farmacia por cada 3.000 habitantes por localidad", y que de ahora en más deberá respetarse "una distancia no inferior a los 300 metros" de puerta a puerta. Además, la flamante normativa no permite "más de una farmacia con igual o muy similar denominación" y prohíbe "la utilización de letreros o elementos comunes que simulen una red o cadenas de farmacias o que de algún modo sugieran la existencia de sucursales". Por otra parte, también se legisló sobre los propietarios y sociedades inversionistas que pueden administrar farmacias en Campana. Se dejó así mínimas chances para que grandes conglomerados o accionistas puedan hacerse expandir sus negocios a la ciudad. La votación fue seguida de cerca por farmacéuticos locales, que en las últimas semanas estuvieron en estrecho contacto con concejales de diversos partidos para lograr una normativa que los proteja. EN LA CORTE SUPREMA La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó para el 29 de agosto una audiencia pública informativa en el marco de la causa que determinará la autorización para que la cadena Farmacity pueda operar como farmacia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y si corresponde a la Provincia o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica. Asimismo, y según se informó en el Centro de Información Judicial (CIJ), el máximo órgano de justicia estableció un plazo de 30 días para la participación de Amigos del Tribunal para que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico relativas a la cuestión debatida. Se trata de una acción iniciada por la firma Farmacity S.A. para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 14 de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluye en la enumeración de las distintas categorías de sujetos que pueden ser titulares de ellos a las sociedades anónimas, como la firma actora. La firma solicitó que se reconozca su derecho a ser propietaria de farmacias, a que sean regularmente habilitadas y a explotarlas en el ámbito de esa provincia, dentro de cualquier ubicación autorizada por las normas de planeamiento urbano. SE RECORDÓ A JORGE VARELA Concejales de diversos bloques recordaron la figura del ex intendente Jorge Rubén Varela al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento. "Hoy es un día muy triste", afirmó el presidente del bloque de Cambiemos, Carlos Cazador, quien recordó que comenzó su dilatada carrera en el HCD al mismo tiempo que Varela iniciaba la suya. "Por supuesto que los campanenses queremos agradecer enormemente lo que ha dado" a la ciudad, expresó Cazador. "El mejor homenaje es que lo recordemos", añadió, antes de pedir un minuto de silencio que fue efectuado con solemnidad por todos los presentes en el recinto. Rubén Romano, de la bancada del PJ-Unidad Ciudadana, reconoció que con el correr de los años de Varela como intendente lo fue "sorprendiendo su capacidad de gestión", dado que supo "transformar una aldea en una ciudad". También Axel Cantlon se refirió al ex jefe comunal justicialista. "Tengo un gran recuerdo de él como político, pero también como persona", aseguró.





