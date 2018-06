Rescatan un gatito atrapado en un árbol

Fue Defensa Civil, durante el feriado del 20 de junio. Utilizaron un elevador hidráulico ya que el felino se encontraba a más de 10 metros de altura aferrado a una rama.

Personal de Defensa Civil rescató este miércoles feriado a un gato que quedó atrapado en un árbol de gran altura en Río Luján.

El hecho fue denunciado por integrantes de la familia de la mascota, quienes señalaron que se había subido al árbol ante el acoso de un perro callejero.

En pocos minutos, los brigadistas acudieron al lugar y con ayuda de un elevador hidráulico que facilitó la Dirección de Electromecánica de la municipalidad, lograron bajar al animal que se encontraba a más de 10 metros de altura aferrado a una rama. Finalmente, el gatito fue restituido sano y salvo a sus dueños.

ARTICULACION

"Que el salvataje del gatito se haya canalizado y solucionado a través de Defensa Civil no es un dato menor. Antes Bomberos estaba para dar respuesta también a estos casos, y es muy bueno que la ciudad también se pueda apoyar en una Defensa Civil cada vez más profesional y con capacidad de respuesta. Con nuestro Servicio de Rescate en vía pública aspiro que pase lo mismo: la llegada del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y su puesta en marcha también nos va a liberar de ciertas obligaciones que, desde siempre, asumimos pero no tienen que ver con nuestro rol específico, que es el de rescatar a personas atrapadas. Porque la verdad es que no somos ni paramédicos ni ambulancia. Desde ese lugar, imagino que entre Defensa Civil, el SAME y Bomberos vamos a poder articular y complementarnos de manera tal que el vecino reciba lo mejor de cada servicio, y que cada servicio se pueda concentrar en su especialidad. Pero no hablo de compartimientos estancos, sino de articularnos, complementarnos y, consecuentemente, potenciarnos", comentó el Jefe de Bomberos Voluntarios, Hernán Dappiano.