Esta tarde disertará el periodista Eduardo Battaglia en Campana

La charla es abierta a la comunidad. Será a las 19:30 horas en el Salón "Le Parc". Se titula "Medios Periodísticos vs. Redes Sociales" y es organizada por Radio City. En conmemoración del "Día del Periodista"; la emisora radial Radio City presenta la visita de un reconocido periodista y locutor de amplia trayectoria como Eduardo Battaglia en América TV, A24 y Radio "La Red". El evento que anualmente realiza "City Eventos Especiales" tendrá lugar esta tarde a las 19.30 horas en el Salón "Le Parc" ubicado en Avenida Mitre 1222. Con más de 25 años como locutor Eduardo Battaglia, que ha transitado por distintas emisoras, registrando publicidades, realizando tareas informativas y conduciendo diferentes espacios. Desde hace diez años conduce en La Red (AM 910) "Reporter 910" de Lunes a viernes de 5 a 6 horas , un ciclo de la primerísima hora. Asimismo, en TV conduce América Noticias (sábados y domingos de 18 a 20 horas) acompañado por Paula Trapani y "Vivo el sábado" los sábados en el canal de cable A24 de 7 a 12 horas. Además de ser la voz comercial de Radio "La Red" se desempeña en FM Milenium de Lunes a Viernes de 17 a 19 horas. La entrada es libre y gratuita al evento aunque por una cuestión de ordenamiento reserva lugar desde el correo electrónico: info@radiocitycampana.com La presentación y moderación de la charla estará a cargo de Ricardo Stecconi y el tema de la charla será: Medios Periodísticos vs Redes Sociales.





#Dato está tarde, a las 19:30 en el Salón Le Parc, charla abierta y gratuita del periodista @edubattaglia sobre "Medios Periodísticos vs. Redes Sociales". Organiza @fmcitycampana1 pic.twitter.com/NdcuOXj8Nb — Magui Felizia (@mawifelizia) 22 de junio de 2018

