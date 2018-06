El Club Estrella del Este y el Ballet Eluney agradecen

Queremos ser agradecidos a la Municipalidad de Campana, a la secretaria correspondiente y por ende a los trabajadores quienes han realizado un excelente trabajo en la esquina de Necochea y Sivori, donde está ubicado el Club Estrella del Este.

En esa esquina desde hace varios años se junta mucha agua con desperdicios cloacales lo cual hacen que haya mucho olor, se forme verdín muy peligroso. En la semana hay alrededor de 6 o mas caídas de personas que circulan en moto, bicicleta y o caminando. A esto debemos agregarle los desperdicios de comidas que tiran a la calle y como la bajada esta para esta dirección es terrible lo que se debe soportar, sabiendo que hay mucho movimiento de gente de todas las edades por los talleres municipales en el club, ensayos del Ballet Eluney, las charlas que se realizan por otras entidades de concientización sobre adiciones, y otras, ahí también se realizan actos de escuelas con alumnos con capacidades diferentes.

Lamentablemente esto hacia que una institución en pleno crecimiento se vea afectada por estos hechos que son muy peligrosos y hacen que los vecinos tengan que quejarse constantemente de quienes no toman conciencia que perjudicar a los demás es una falta grave y no es de buena convivencia. Gracias a medio ambiente por ocuparse y preocuparse y a tomar conciencia que el tirar desperdicios a la calle nos perjudicamos todos y hacemos una ciudad no deseada.