La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/jun/2018 Mundial 2018:

Argentina perdió con Croacia y quedó al borde del abismo











Cayó 3-0, dejando una imagen lamentable. Hoy necesita una ayuda de Nigeria frente a Islandia para tener chances reales en la última fecha. La Selección Argentina de fútbol ofreció ayer otro capítulo más del desconcierto que atraviesa hace ya largo tiempo y quedó al borde de la eliminación de la Copa del Mundo "Rusia 2018" en la fase de grupos luego de perder 3-0 frente a Croacia. Así, el equipo nacional ya no depende de sí mismo en este Grupo D. De hecho, para tener chances propias y verídicas necesitara hoy de una mano de Nigeria, que desde las 12.00 enfrentará a Islandia. En caso de un triunfo del combinado europeo, Argentina dependerá de un milagro en la última fecha. Con cualquier otro resultado (empate o victoria de Nigeria), deberá ganarle a los africanos el próximo martes y esperar que Islandia no derrote a Croacia. Tan complicado asoma el futuro albiceleste como resulta explicar el segundo tiempo del encuentro de ayer frente a la selección croata. En el primero, el equipo de Jorge Sampaoli planteó el partido táctico que, de alguna manera, imaginó el DT, aunque, como también se estimaba dada la formación titular, tuvo problemas para defender y, sobre todo, dificultades en la elaboración. Por eso quedó la sensación de que la mejor chance que podría generar Argentina surgiría de algún error en la salida de Croacia. Es cierto que Enzo Pérez tuvo una posibilidad muy clara con el arco desguarnecido tras una guapeada de Marcos Acuña y que un centro del mismo Acuña terminó en el travesaño; pero también lo es que Perisic pudo haber abierto la cuenta en el amanecer del encuentro; y que Mandzukic tuvo un cabezazo solitario a su favor para establecer el 1-0. Por entonces, todo era muy táctico, con muchos roces por momentos y con un evidente nerviosismo del lado argentino. Y eso quedó claramente expuesto en el segundo tiempo. Porque si Argentina presentó inconvenientes para salir tocando desde el fondo, lo que hizo Wilfredo Caballero a los 8 minutos del complemento fue un horror que posibilitó una gran volea de Rebic para empujar al equipo nacional a la deriva total. De allí en adelante, y más allá de una situación que Maximiliano Meza no pudo liquidar tras centro atrás del ingresado Gonzalo Higuain, la Selección fue totalmente anárquica y emocionalmente inestable. Puros nervios, pura impotencia. Y Croacia lo aprovechó: Modric marcó el 2-0 con un esquinado remate a los 35`; y Rakitic estableció cifras definitivas en tiempo adicionado ya sin oposición albiceleste. Ni las ideas de Sampaoli; ni el mejor del mundo (Lionel Messi no gravitó ayer); ni las otras grandes individualidades. Sin identidad ni sentido de pertenencia, esta Selección Argentina pareciera caminar hacia un abismo que siempre estuvo allí y que, esfumada la ilusión que siempre genera el inicio de una Copa del Mundo, asoma claramente cercano. Demasiado.

CROACIA APROVECHÓ UN ERROR DE CABALLERO PARA MARCAR EL 1-0. ARGENTINA NUNCA SE RECUPERÓ.





SIN CONSUELO. MESSI SE RETIRA AYER DEL CAMPO DE JUEGO CON LA CABEZA BAJA. LA FIGURA DEL SELECCIONADO QUEDÓ PERDIDO EN EL ESQUEMA TÁCTICO DE SAMPAOLI Y NO GRAVITÓ EN EL JUEGO. SAMPAOLI SE RESPONSABILIZÓ POR LA DERROTA En la conferencia de prensa luego de la derrota 3-0 ante Croacia, el DT de la Selección Argentina se hizo cargo de las responsabilidades del duro resultado: "Soy el responsable de tomar las decisiones. La clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías. A lo mejor planteado de otra forma hubiera salido mejor", afirmó. Además, consultado especialmente por el error de Caballero en el primer gol, explicó: "No considero que haya que machacarle la responsabilidad a (Wilfredo) Caballero. Yo estaba muy esperanzado, estoy muy dolido por la derrota y seguramente no habré leído el partido como correspondía. Nos tenemos que hacer cargo como conductores y esta realidad me toca a mí". El entrenador argentino también se refirió a la errática actuación de Lionel Messi: "Leo está perjudicado por no encontrar nosotros el equipo que se acomode mejor a él". En cuanto al encuentro y el rendimiento del equipo, consideró: "Después de la desgracia del primer gol, nos costó mucho, y se quebró emocionalmente el partido para nosotros".

#Ahora Banderas de Campana esperan en el estadio de Nizhny Novgorod por Argentina vs Croacia (15.00) #VamosArgentina #MundialRusia2018 ???????? pic.twitter.com/dX1Z9jqCgi — Magui Felizia (@mawifelizia) 21 de junio de 2018

