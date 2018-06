La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/jun/2018 Breves: Mundial 2018; día 9









URUGUAY CLASIFICADO Dos fechas bastaron para que en el Grupo A quedara todo definido: Rusia y Uruguay lograron los seis puntos y aseguraron sus boletos a los Octavos de Final. El local le había ganado 3-1 a Egipto el martes, mientras que Uruguay venció 1-0 a Arabia Saudita el miércoles. De esta manera, rusos y uruguayos definirán el primer puesto el próximo lunes (11.00), mientras que Arabia Saudita y Egipto jugarán por el honor. ESPAÑA Y PORTUGAL En la segunda fecha del Grupo B, España y Portugal sufrieron, pero cumplieron con la lógica y comandan la zona con 4 puntos cada uno. Los lusitanos vencieron 1-0 a Marruecos con el cuarto gol de Cristiano Ronaldo en la competencia, mientras que España superó 1-0 a Irán con tanto de Diego Costa. En la última fecha (lunes a las 15.00), Portugal (4) enfrentará a Irán (3), mientras que España se medirá con Marruecos (sin puntos, ya eliminado). PERÚ ELIMINADO La Selección de Perú, que regresó a un Mundial después de 36 años, quedó eliminada ayer al perder 1-0 frente a Francia con gol de Kylian Mbappe a los 34m del PT. Con la victoria, el combinado galo llegó a 6 puntos y se aseguró un lugar en los Octavos de Final en este Grupo C. En segundo puesto se ubica Dinamarca (4), que ayer igualó 1-1 con Australia (1). La última fecha se disputará el próximo martes a las 11.00: Dinamarca jugará frente a Francia, mientras que Perú se medirá con Australia. BRASIL, POR LA VICTORIA Hoy se disputará la segunda fecha del Grupo E de esta Copa del Mundo. Y Brasil (1), luego del empate ante Suiza, buscará su primera victoria del torneo frente a Costa Rica (0) en un partido que se jugará desde las 9.00 en San Petersburgo. En tanto, desde las 15.00, Serbia (le ganó 1-0 a Costa Rica en su debut) enfrentará a Suiza en un duelo clave para ambos equipos e busca de la clasificación a la próxima ronda. PRÓXIMOS PARTIDOS Los siguientes tres días de esta Copa del Mundo tienen programados estos encuentros: -Sábado: Bélgica vs Túnez (9.00), Corea del Sur vs México (12.00) y Alemania vs Suecia (15.00). -Domingo: Inglaterra vs Panamá (9.00), Japón vs Senegal (12.00) y Polonia vs Colombia (15.0). -Lunes: Uruguay vs Rusia (11.00), Arabia Saudita vs Egipto (11.00), Irán vs Portugal (15.00) y España vs Marruecos (15.00).

