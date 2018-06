La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/jun/2018 Mundial 2018:

En la conferencia de prensa luego de la derrota 3-0 ante Croacia, el DT de la Selección Argentina se hizo cargo de las responsabilidades del duro resultado: "Soy el responsable de tomar las decisiones. La clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías. A lo mejor planteado de otra forma hubiera salido mejor", afirmó. Además, consultado especialmente por el error de Caballero en el primer gol, explicó: "No considero que haya que machacarle la responsabilidad a (Wilfredo) Caballero. Yo estaba muy esperanzado, estoy muy dolido por la derrota y seguramente no habré leído el partido como correspondía. Nos tenemos que hacer cargo como conductores y esta realidad me toca a mí". El entrenador argentino también se refirió a la errática actuación de Lionel Messi: "Leo está perjudicado por no encontrar nosotros el equipo que se acomode mejor a él". En cuanto al encuentro y el rendimiento del equipo, consideró: "Después de la desgracia del primer gol, nos costó mucho, y se quebró emocionalmente el partido para nosotros".



