Campanenses de Primera:

Nazareno Solís pasó a préstamo a San Martín de San Juan

Nazareno Solís pasó a préstamo a San Martín de San Juan







El delantero fue cedido por Boca, dueño de su pase. En tanto, Joaquín Arzura volvió a entrenarse con River Plate, donde no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. En busca de mayor continuidad en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), el campanense Nazareno Solís jugará la próxima temporada en San Martín de San Juan, a donde llegó a préstamo desde Boca Juniors. El delantero surgido de las divisiones inferiores de Villa Dálmine llegó al Xeneize en 2016 después de grandes campañas con el Violeta y Talleres de Córdoba en el Nacional B. Sin embargo, le costó encontrar oportunidades en el Boca de Guillermo Barros Schelotto (apenas cuatro partidos; uno como titular) y por eso, la pasada campaña emigró a Huracán en busca de mayor rodaje. En el Globo contó con más chances, aunque no las esperadas: tuvo buena participación en el arranque del campeonato (fue titular en un par de encuentros), pero luego fue quedando relegado en la consideración de Gustavo Alfaro (que contaba con muchas opciones para la ofensiva) y en el tramo final de la temporada casi no vio acción. En total, disputó 10 de los 27 partidos de la muy buena campaña que hizo Huracán (terminó 4º con 48 puntos). Ahora, Solís se incorporó a un equipo más modesto, con menor cantidad y calidad de personal, por lo que sus oportunidades podrían incrementarse si el entrenador Walter Gastón Coyette así lo considera en una temporada en la que el elenco sanjuanino deberá hacer una muy buena campaña para escaparle a la zona baja de los Promedios. En tanto, el campanense Joaquín Arzura regresó a River Plate después de haber estado a préstamo la última temporada en el Osasuna de España. El volante fue uno de los 33 jugadores que trabajó bajo las órdenes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en el reinicio de los entrenamientos del Millonario. Sin embargo, el DT no lo tendría en cuenta para la próxima temporada, por lo que es muy probable que el mediocampista de nuestra ciudad sea cedido nuevamente a préstamo. En principio, el propio Osasuna había dejado trascender un interés por hacer uso de la opción de compra del jugador, pero ello finalmente no sucedió y ahora Arzura quedaría a la espera de nuevas ofertas (Lanús sería un interesado).



SEXTO CLUB. NAZARENO SOLIS SURGIÓ EN VILLA DALMINE Y DESPUÉS PASÓ POR UNIVERSIDAD DE CHILE, TALLERES DE CORDOBA, BOCA Y HURACÁN.





CONTINUIDAD. ARZURA NO SE AFIRMÓ COMO TITULAR EN OSASUNA, PERO HIZO UNA BUENA TEMPORADA EN ESPAÑA.



