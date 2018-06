La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/jun/2018 Hóckey sobre Césped:

Perdieron 7-0 como visitantes y no pudieron mantenerse en la senda positiva. Por la novena fecha de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Caballeros del Campana Boat Club perdió 7-0 como visitante frente a Sociedad Italiana de Tiro al Blanco (SITAS) y de esa manera no pudieron mantenerse en la senda positiva después de haber obtenido la primera victoria de la temporada (5-2 a Racing Club de Avellaneda). El plantel que dispuso el entrenador Adrián Zottola para este partido, disputado el domingo 17, fue el siguiente: Matías Slegt (arquero), Alberto Aragón, Luciano Baratta, Guillermo Bustos, Daniel Contreras, Martín Eckstein, Diego Errecalde, Santiago Gelosi, Raúl Luis, Mariano Mercuri, Elías Montero Pineda, Milton Orellana, Ignacio Poggi (capitán), Damián Pupo, Omar Rodríguez, David Sabalza, Vicente Starc, Ariel Ventura Cairo, Emiliano Verchán y Matías Ynsaurralde. El resto de la novena fecha ofreció los siguientes resultados: Escuela de Fútbol Infantil de Lobos 0-11 Martín Güemes; Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 4-2 Ferro Carril Oeste; MDQ Mar Del Plata 1-2 Quilmes High School; y Berazategui 8-0 Racing Club. En esta jornada quedó libre Estudiantes de La Plata. Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó con Martín Güemes primero, con puntaje ideal tras ocho encuentros (24 unidades), y con A.A.C.F. Quilmes y Quilmes High School con 21 unidades (ambos con 7 victorias y 1 derrota) como escoltas. En el fondo de la tabla están el Boat Club, E.F.I. Lobos y Racing Club con sólo 3 puntos, pero el equipo celeste es el que tiene la peor diferencia de gol con -69. Además del encuentro de Primera División, se disputaron también los partidos de la categoría Intermedia y la sexta división. Y para el CBC fueron derrotas 9 a 1 para la ´´Inter´´ (gol de Sergio Tereszuzck) y 3 a 0 para la sexta. La próxima fecha se jugará en su totalidad este domingo 24. El Campana Boat Club recibirá a Berazategui, Racing a MDQ Mar Del Plata, Quilmes High School a A.A.C.F. Quilmes (en lo que será el gran partido de la jornada, ya que se definirá el puesto de escolta), Ferro Carril Oeste a E.F.I. Lobos, y el líder Martín Güemes a Estudiantes de La Plata.

