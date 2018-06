La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/jun/2018 Básquet:

JUANMA FERNÁNDEZ EN EL PROVINCIAL SUB 19 En La Plata se está disputando la 51ª edición del Provincial Sub 19, torneo al que Zárate-Campana no clasificó tras quedar eliminada en el zonal que disputó con Pergamino y San Nicolás. Así, la presencia campanense quedó reducida a Juan Martín Fernández, el alero de Peñarol de Mar del Plata que representa al combinado de dicha ciudad. En la primera fecha, Juanma tuvo un gran partido: convirtió 26 puntos en la derrota 66-61 de Mar del Plata frente a San Nicolás. En el tercer juego de la serie venció 79-73 a Náutico Zárate y ahora se medirá con Belgrano de San Nicolás por el pase a uno de los triangulares finales. A pesar de haber ganado el primer juego de la serie con mucha comodidad como local, los Sub 19 de Ciudad de Campana sabían que para avanzar a la próxima fase de la Liga Provincial debían vencer también a Náutico Zárate como visitante. Y que ésa no era una empresa sencilla. De hecho, en el segundo juego de la serie, cayeron ajustadamente y debieron afrontar un tercer y decisivo encuentro, que se disputó el pasado sábado en la ribera de la vecina ciudad y que terminó dándole a los chicos Tricolores el pase a la próxima ronda. Pero lo dicho: no les resultó nada sencillo a los dirigidos por Sebastián Silva, que volvieron a tomar ventajas en el primer tiempo (ganaron 24-12 el segundo cuarto), pero que en la segunda mitad debieron resistir los intentos de reacción del Ancla, especialmente en la parte final del último cuarto. Sin embargo, a Juan Sebastián Manrique no le tembló el pulso y su efectividad desde la línea terminó siendo clave para el 79-73 a favor del CCC. De hecho, el alero finalizó como goleador del juego con 21 puntos. También fueron muy importantes las producciones de Lucio Cadelli (18 puntos), Joaquín Aguilar (14) y Agustín Hernández (14). En la próxima instancia, Ciudad de Campana se enfrentará con Belgrano de San Nicolás, que superó 2-1 en su serie a SOMISA de San Nicolas tras ganar 77-75 como visitante el tercer juego, en el que Víctor Fernández (27 puntos) fue su mejor figura. RESULTADOS Y CRUCES Además de Ciudad de Campana y Belgrano de San Nicolás, también avanzaron a la próxima fase: Regatas de San Nicolás (2-0 sobre Central Buenos Aires de Zárate); Ciudad de Saladillo (2-0 sobre Independiente de Zárate); Gimnasia de La Plata (2-0 sobre Gimnasia de Pergamino), Argentino de Pergamino (2-0 sobre Racing de Chivilcoy), Universal de La Plata (2-0 sobre Unión Vecinal de La Plata), Belgrano de San Nicolás (2-1 sobre Somisa de San Nicolás), Pacífico de Bahía Blanca (2-1 sobre IAE de Mar del Plata), Unión de Mar del Plata (2-0 Racing de Olavarría), 9 de Julio (2-1 sobre Estudiantes de Olavarría), Quilmes de Mar del Plata (2-0 sobre Bahiense del Norte) y Peñarol de Mar del Plata (2-1 sobre Kimberley de Mar del Plata). De esta manera, los cruces de la próxima instancia serán: Gimnasia (LP) vs Pacifico (Bahía Blanca); Unión (Mar del Plata) vs 9 de Julio (Bahía Blanca); Argentino (Pergamino) vs Quilmes (Mar del Plata); Ciudad de Campana vs Belgrano (San Nicolás); Regatas (San Nicolás) vs Universal (La Plata); y Ciudad de Saladillo vs Peñarol (Mar del Plata). Tras estos duelos quedarán seis equipos en carrera, que se dividirán en dos triangulares. SÍNTESIS DEL PARTIDO NÁUTICO ZÁRATE (73): Nicolás Guerci (16), Elián Espíndola (11), Alexis Breunig (16), Tomás Estrada (14) y Joaquín Cracco (13) (FI); Eros Repetto (0), Federico Miglino (0), Damiano Ranelucci (2), Mateo Pacheco (1), Valentín Di Fiori (0), Martiniano Repetto (0) y Lucas Méndez (0). DT: Sebastián Gaspé. CIUDAD DE CAMPANA (79): Lucio Cadelli (18), Joaquín Aguilar (14), Agustín Hernández (14), Gonzalo Corbal (8) y Juan Sebastián Manrique (21) (FI); Juan Cruz Álvarez Tello (0), Mateo Díaz (0), Franco Garín (0), Manuel Pagura (0), Agustín Ailloud (0), Matías Pagura (0) y Máximo Fritzler (4). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 17-17 / 12-24 (29-41) / 20-18 (49-59) / 24-20 (73-79). GIMNASIO: Náutico Zárate.

FELICIDAD TRICOLOR. LOS CHICOS CELEBRARON EL TRIUNFO FRENTE AL ANCLA.



