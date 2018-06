HCD: Se fijó fecha para votar la creación del Defensor del Pueblo

Será el jueves 19 de julio. La oposición impuso el debate a través de una moción de preferencia. El bloque de Cambiemos rechazó la moción, pero ahora deberá expedirse sobre una iniciativa que su propio presidente, Carlos Cazador, impulsa desde hace años. La oposición vuelve a poner en apuros a los concejales oficialistas: el jueves, durante la segunda sesión ordinaria de junio en el HCD, las bancadas disidentes recurrieron otra vez a la moción de preferencia para destrabar el proyecto de creación del Defensor del Pueblo, dormido en comisiones desde abril. Cambiemos se negó a acompañar su despacho, aunque uno de los impulsores históricos de la figura es su presidente de bancada, Carlos Cazador. La moción de preferencia fue presentada por la concejal Soledad Calle y pidió por la votación, en la sesión del 19 de julio, del proyecto que lleva la firma del bloque PJ-Unidad Ciudadana. Pero también existe otro texto introducido en comisión en abril de este año: uno que lleva la autoría de Cazador y que el veterano edil viene promoviendo desde hace muchísimos años. Por eso, su rechazó a votar el proyecto descolocó a los conocedores de su agenda legislativa. "No vamos a acompañar estas mociones de preferencia hasta tanto Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires se expida sobre ellas", justificó el presidente de la bancada oficialista. Sucede que desde su bloque remitieron una consulta a dicha oficina provincial para saber sí, tal como las utiliza la oposición, las mociones de preferencia son válidas o no. Cazador no hizo ninguna referencia a la creación del Defensor del Pueblo en sí. ¿Qué hará cuando sea votada? Es difícil imaginar un rechazo o una abstención, dado que se trata de una de las banderas tradicionales de su partido vecinal, Primero Campana. Un aliciente: que el justicialismo haya establecido la fecha de votación para dentro de dos sesiones abre un período de negociación para consensuar lo central de los proyectos de defensoría pública presentados. Un guiño a Cambiemos para que se siente a discutir. PIDEN INFORMES POR EL SAE El concejal Marco Colella (Frente Renovador) logró que se aprobara sobre tablas un pedido de informe sobre las irregularidades detectadas en el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), cuyo control pasó hace a comienzos de junio a manos del Municipio. El edil fundamentó el proyecto porque, desde su visión, se dio "un cambio en la modalidad de abastecimiento" del SAE que condujo a la entrega de productos en "poca cantidad" y "mala calidad". El grueso del peronismo acompañó su posición. Soledad Calle manifestó el desacuerdo de su bloque con el traspaso de los comedores escolares a la esfera del Estado local. "Rechazamos esta práctica de la provincia de Buenos Aires de delegar facultades que le son propias", señaló. Y cuestionó que el cambio de gestión del SAE se haya producido "a espaldas de este cuerpo legislativo". Cambiemos acompañó el pedido de informes, aunque se desligó de las críticas opositoras al SAE. "El servicio está mejorando de forma general", aseguró la concejal Romina Buzzini, quien consideró además que "por cinco frutas en mal estado" -como las que aparecieron en una foto circulada en las redes sociales- no se puede aseverar la mala gestión de los comedores escolares.

