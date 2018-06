La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/jun/2018 Liga Campanense:

En un fin de semana de mucho fútbol, mañana se disputa la cuarta fecha del Torneo Oficial









NOTICIAS RELACIONADAS: Liga Campanense:

Comenzó el Torneo de Quinta Liga Campanense:

También empezó el Femenino El líder Atlético Las Campanas se enfrenta con Mega Juniors, mientras que La Josefa, que ganó los dos que jugó, se medirá frente a Juventud Unida. Mañana también se disputa la segunda fecha del Femenino. Y hoy, la tercera del torneo de Quinta División. Después de no programarse encuentros el pasado fin de semana por el partido de Argentina vs Islandia en la Copa del Mundo y la celebración del Día del Padre, a partir de hoy, la Liga Campanense de Fútbol desarrollará un fin de semana repleto de fútbol, con muchísima actividad dado el Torneo Oficial, el Femenino y el de Quinta División que ya se pusieron en marcha también (ver aparte). En cuanto al campeonato de Primera División, el líder es Atlético Las Campanas, que ganó sus tres compromisos y tiene puntaje ideal: suma 9 unidades y aventaja por dos al único escolta, Defensores de La Esperanza (7). En esta cuarta fecha, a disputarse mañana domingo, Atlético Las Campanas se medirá en su cancha frente a Mega Juniors; mientras que Defensores de La Esperanza chocará con Desamparados en cancha de Otamendi. El otro equipo con puntaje perfecto es La Josefa, que quedó libre en la primera fecha y después ganó sus dos siguientes compromisos. Ahora, en esta cuarta jornada enfrentará a Juventud Unida, que apenas cosechó un punto en tres presentaciones, en la cancha de Lechuga FC. La programación de esta cuarta fecha se completa con los siguientes duelos: Real San Jacinto vs El Junior; Leones Azules vs Atlético Las Praderas; y Otamendi FC vs Lechuga FC. Queda libre Deportivo San Felipe. PROGRAMACIÓN Y HORARIOS -Defensores de La Esperanza vs Desamparados FC: Cuarta División a las 9.00; Tercera División a las 10.15; y Primera División a las 11.30. En cancha de Otamendi. -Las Campanas vs Mega Jrs. Cuarta División a las 9.00; Tercera División a las 10.15; y Primera División a las 11.30. En cancha de Las Campanas. -Lechuga FC vs Otamendi FC. Cuarta División a las 9.00; Tercera División a las 10.15; y Primera División a las 11.30. En cancha de Lechuga. -Real San Jacinto vs El Junior. Cuarta División a las 14.00; Tercera División a las 15.15; y Primera División a las 16.30. En cancha de Otamendi. -Leones Azules vs Atlético Las Praderas. Cuarta División a las 14.00; Tercera División a las 15.15; y Primera División a las 16.30. En cancha de Las Campanas. -C.A. La Josefa vs Juventud Unida. Cuarta División a las 14.00; Tercera División a las 15.15; y Primera División a las 16.30. En cancha de Lechuga FC.

LECHUGA FC. SUMA 6 PUNTOS, PRODUCTO DE DOS VICTORIAS Y UNA DERROTA EN TRES PRESENTACIONES. MAÑANA ENFRENTA A OTAMENDI EN SU CANCHA.



Liga Campanense:

En un fin de semana de mucho fútbol, mañana se disputa la cuarta fecha del Torneo Oficial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: