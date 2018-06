La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/jun/2018 El Tiempo en Campana:

Fresco y ventoso, luego frío

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy sábado será un día fresco y ventoso en Campana; el viento llegará desde el Sudoeste y soplará con ráfagas de 35 km/h, mientras que la temperatura oscilará entre 9 y 16 grados. Desde media tarde y en adelante comenzará a refrescar hacia el atardecer ya estará frío. El cielo tendrá una mezcla de sol y de nubes, tendiendo a despejarse en el transcurso de la tarde. La situación meteorológica muestra el pasaje de un frente frío y por eso podría llover un poco en la madrugada, pero durante el día las nubes gradualmente se irán retirando y finalmente se despejará. El viento cambiará al Sudoeste y se hará sentir, generando un ambiente fresco que se volverá frío hacia el atardecer. La masa de aire que ingresará, fría y seca, traerá condiciones invernales en las siguientes dos jornadas. El domingo amanecerá con 1 grado, de modo que es posible que se formen heladas. Dependerá del viento, que aún tendrá cierta intensidad. Si no hay heladas, habrá baja sensación térmica. Durante el día seguirá frío y a la temperatura no subirá más allá de los 10 grados. Estará soleado, con algunas nubes dispersas. El lunes amanecerá frío, volviéndose luego muy fresco. La temperatura mínima dependerá no solo de la masa de aire sino también de algunas nubes altas que se harán presente. Igual, es posible que se formen heladas aisladas. Durante el día el sol prevalecerá sobre esas nubes. El martes el viento del Noroeste promoverá una moderación de la temperatura, aunque la noche será aún fría. Por la tarde, que será soleada, el termómetro rondará los 16 grados. Hacia el miércoles se espera tiempo bueno con un nuevo aumento de la temperatura, cuya máxima podría llegar a los 18 o 19 grados. Pronósticos Hoy, sábado 23: la nubosidad será variable y disminuirá por la tarde. Estará fresco y ventoso, volviéndose frío hacia el atardecer. La mínima prevista es de 9 grados y la máxima de 16 grados. El viento soplará del Sudoeste, con ráfagas regulares. Mañana, domingo 24: hay probabilidad de heladas. Será un día frío, con 1 grado de mínima y 10 grados de máxima. El cielo lucirá despejado o algo nublado y el viento soplará moderado a débil del Sudoeste cambiando al Norte. Lunes 25: hay probabilidad de heladas aisladas. La mañana será fría y la tarde muy fresca, con 2 grados de mínima y 14 grados de máxima. El cielo variará de parcialmente nublado a despejado. El viento soplará débil del sector Norte.



