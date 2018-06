José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Es increíble el esfuerzo que hacen los funcionarios del gobierno, incluso el propio presidente, para que las calamidades que ellos mismos provocan se conviertan en buenas noticias. Esta verdadera obsesión parte de la premisa de que los argentinos son tan poco inteligentes que se creen esas mentiras y las transforman en posverdades, más cuando su realidad les demuestra lo contrario. Es por lo dicho que no debe extrañar lo manifestado por el ex-ministro de finanzas y actual presidente del Banco Central Luis Caputo quien, sin ponerse colorado, dijo al referirse a la gravísima crisis financiera, "Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Esto nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario." Si esto es lo mejor, resulta muy difícil imaginar que es lo peor. Por esta desesperación por dar "buenas noticias", el gobierno festejó que Morgan Stanley Capital International (MSCI) haya reclasificado a nuestro país de mercado de frontera a mercado emergente. La nueva categorización permite que ciertos fondos de inversión puedan incluir en su cartera de activos deuda privada de nuestro país que cotizan en Estados Unidos, esto representa un potencial ingreso de fondos. Eso sí, la categoría se mantendrá siempre y cuando no se intente regular la libre entrada y salida de capitales, esto es ponerle algún tipo de restricción a la fuga de capitales que es uno de los grandes problemas que agudiza la falta de dólares de nuestra economía y que motiva las recurrentes crisis que sufren las grandes mayorías de compatriotas. Paralelamente se trata de ocultar que el índice de "riesgo país" que elabora el JP Morgan se elevó a 593 puntos básicos, el más alto de los últimos 33 meses. Pese a los esfuerzos gubernamentales, tal como lo demuestran las encuestas, incluso las amigas, la imagen presidencial y de todo el gobierno no para de decrecer, a tal punto que el último domingo el programa de viajes por el mundo que conduce Marley duplicó el rating logrado por el oficialista de Jorge Lanata en el que entrevistó al presidente Mauricio Macri. La gente tiene cada vez más claro que no alcanza con recambios ministeriales. El problema sigue siendo la política imperante desde diciembre de 2015 y que nadie del Poder Ejecutivo está dispuesto a cambiar. Es más, están dispuestos a profundizar Consciente de la caída a pique de su popularidad, Macri decidió no ir al acto del Día de la Bandera por miedo al posible repudio popular. Pobre Balgrano, justo el día en que se conmemora su muerte se anunció el acuerdo definitivo con el FMI que está en la vereda opuesta a lo que sostenía como economista que era y que significa la entrega de nuestra soberanía, o sea arriando la bandera que se decía honrar y a la cuál juraron miles de chicos. Este faltazo al acto de Rosario demuestra el temor que el gobierno, incluso el Congreso, tiene a la gente movilizada en la calle que ha demostrado que pudo conseguir muchas cosas. Esta parece que es la manera de ponerle un dique a este continuo deterioro en la calidad de vida de la mayoría de los argentinos. No hay que aflojar, ni siquiera un "tranco e´pulga".

Opinión:

Ganar la calle

Por José Abel Perdomo

