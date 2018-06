La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/jun/2018 Mundial 2018:

Nigeria colaboró y Argentina tendrá una última oportunidad











El conjunto africano venció 2-0 a Islandia y, con ese resultado, la Selección Nacional tendrá buenas posibilidades de avanzar a Octavos si vence a los nigerianos el martes. La euforia mundialista, como la esperanza, todo lo puede. Ayer había que escuchar para creer: en nuestra ciudad y probablemente en todo el país se sucedieron gritos y bocinazos en cada uno de los dos goles que Ahmed Musa le convirtió a Islandia. El delantero nigeriano fue el gran héroe del viernes: sus dos tantos le dieron a la Selección Argentina más vida que la que sugiere el rendimiento del equipo que conduce Jorge Sampaoli. Pero ahí está el combinado nacional: último en el Grupo D de esta Copa del Mundo "Rusia 2018", aunque con la ilusión todavía viva. Y eso no es poco después de empatar con Islandia y ser goleado por Croacia. Es que Nigeria le ganó 2-0 a Islandia y las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Croacia, 6 puntos (+4); 2) Nigeria, 3 puntos (0); 3) Islandia, 1 punto (-2); 4) Argentina, 1 punto (-3). De esta manera, en la última fecha, la Selección Nacional está obligada a ganarle a Nigeria y esperar que Islandia no derrote a Croacia (ya clasificado). Sin embargo, también podrá avanzar en caso de triunfo de los islandeses: para ello deberá ganar por al menos un gol de diferencia más que los europeos. O sea: si Islandia supera 1-0 a Croacia, el equipo de Jorge Sampaoli necesitará ganarle a Nigeria por al menos dos goles de ventaja. Estos dos partidos se jugarán simultáneamente el martes a las 15.00: Argentina ante Nigeria lo hará en San Petersburgo, mientras que Islandia vs Croacia en Rostov. Ayer, el combinado nacional volvió a entrenarse en Bronnitsy. Y lo hizo antes del encuentro entre Nigeria e Islandia que, de alguna manera, renovó el aire en una concentración que estaba ahogada por el 0-3 frente a Croacia. Incluso, trascendió que tras la cena de ayer, el plantel, cuerpo técnico y dirigentes compartieron una charla para limar asperezas y tratar de llegar de la mejor manera al partido ante los africanos. En cuanto a la formación para el martes, por el momento no surgen certezas, aunque todo indicaría que Wilfredo Caballero dejaría la titularidad y el arco sería ocupado por Franco Armani o Nahuel Guzmán. En tanto, nombres como los de Ever Banega, Ángel Di María y Cristian Pavón emergen como alternativas para la alineación frente a Nigeria. Las pruebas que el cuestionado Sampaoli realice hoy y mañana seguramente marcarán el rumbo.

LA FIGURA. AHMED MUSA MARCÓ LOS DOS GOLES DE NIGERIA FRENTE A ISLANDIA. EN EL MUNDIAL DE BRASIL 2014 LE HABÍA FACTURADO POR DUPLICADO A ARGENTINA.



Mundial 2018:

Nigeria colaboró y Argentina tendrá una última oportunidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: