Breves: Mundial 2018; día 10

LE COSTÓ A BRASIL Por la segunda fecha del Grupo E, Brasil recién pudo quebrar a Costa Rica en tiempo adicionado. Fue gracias a una aparición de Coutinho, quien definió con un puntinazo entre las piernas de Keylor Navas para marcar el 1-0. Minutos después, de contra, Neymar estableció el 2-0 definitivo para que Brasil quede como líder con 4 puntos. Posteriormente, Suiza logró darle vuelta el partido a Serbia y tras empezar perdiendo, lo ganó 2-1 con goles de Xhaka (a los 7 del ST) y Shaqiri (a los 45m) para igualar la línea de Brasil y dejar a Serbia con 3 unidades. De esta manera, los tres equipos llegan con chances similares a la última fecha, el próximo miércoles desde las 15.00. A Suiza le alcanzará con un empate frente a Costa Rica (ya eliminada), mientras que Serbia está obligada a ganarle a Brasil si no quiere depender del resultado del otro partido. ALEMANIA, SIN MARGEN Luego de perder frente a México en el debut, Alemania buscará hoy una victoria que le permita llegar con buenas chances a la última fecha del Grupo F. Sin embargo, la selección germana no la tendrá fácil: jugará desde las 12.00 frente a Suecia, que en la primera fecha venció 1-0 a Corea del Sur y tiene margen para especular con el empate. En el otro partido de esta zona, México podría dar un paso decisivo en busca de la clasificación a Octavos de Final frente a Corea del Sur (juegan desde las 15.00 en Rostov). BÉLGICA, POR MÁS Bélgica es uno de los candidatos silenciosos de este Mundial. Si bien es marcado como un equipo con grandes jugadores y buen rendimiento colectivo, no figura entre los principales aspirantes al título. Pero tiene con qué y ya lo demostró en el triunfo 3-0 que logró sobre Panamá en el debut. Ahora buscará su segunda victoria frente a Túnez, al que enfrentará desde las 9.00 en Moscú. El otro encuentro de esta segunda fecha del Grupo G se disputará mañana entre Inglaterra y Panamá. El combinado inglés venció agónicamente 2-1 a Túnez en la primera fecha y, además de otros tres puntos, busca también ofrecer una mejor imagen. PRÓXIMOS PARTIDOS Los siguientes tres días de esta Copa del Mundo tienen programados estos encuentros: -Domingo: Inglaterra vs Panamá (9.00), Japón vs Senegal (12.00) y Polonia vs Colombia (15.0). -Lunes: Uruguay vs Rusia (11.00), Arabia Saudita vs Egipto (11.00), Irán vs Portugal (15.00) y España vs Marruecos (15.00). -Martes: Dinamarca vs Francia (11.00), Australia vs Perú (11.00), Argentina vs Nigeria (15.00) y Croacia vs Islandia (15.00).

