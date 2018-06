La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/jun/2018 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club frenaron su andar ganador ante Country Mi Refugio







En el partido pendiente de la fecha 5, las Celestes igualaron 2-2 y cortaron una racha de ocho victorias consecutivas. Igualmente quedaron como únicas punteras de la Zona 4 de la Primera F. Hoy visitan a Camioneros "B". Después de haber derrotado el pasado sábado a Universitario de La Plata "C", la Primera Damas del Campana Boat Club dispuso el miércoles de una gran oportunidad para cortarse como único líder de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. Y aunque lograron ese objetivo, les quedó gusto a poco: es que igualaron 2-2 como local frente a Country Mi Refugio en un partido pendiente de la quinta fecha y de esa manera cortaron una racha de ocho victorias consecutivas. El equipo dirigido por Adrián Zottolo (que fue primero amonestado y luego expulsado de la cancha por reiteradas protestas) arrancó el partido "dormido", con muchas dudas e inconsistencias, y llegó a estar dos goles abajo. Luego, en la segunda mitad, hubo una notoria reacción, emparejó las acciones, y consiguió nivelar el partido con goles de la volante zarateña Damiana Pinto y de la centrodelantera María Eugenia Díaz, actual goleadora del campeonato con once tantos (en once encuentros). Lo dicho: el empate tiene sabor a poco para el CBC. Pero teniendo en cuenta lo adverso que comenzó el partido y que el punto logrado le sirve para depender de sí mismo a los fines del ansiado ascenso, el balance no es del todo negativo. Las once jugadoras que arrancaron el partido contra Country Mi Refugio el miércoles en la cancha "Héctor Tallón" fueron Romina Guerrero (arquera), Melina Dabusti, Florencia Núñez, Candela Corrata y Camila Pérez Johanneton; Constanza Santini, Camila Tenembaum, Damiana Pinto y Sofía González; María Eugenia Díaz y Catalina Tapia. Entraron luego: Julieta Dabusti, Karen Farías y Candelaria Noir. Los restantes partidos de esta jornada de recuperación de la quinta fecha dejaron los siguientes resultados: Deportiva Francesa ´´B´´ 1-1 Quilmes "C"; Sociedad Alemana de Lomas de Zamora "B" 3-4 Ferro Carril Oeste "C"; St. Brendan´s 0-3 San Fernando "D"; Luján Rugby Club "B" 1-1 San Luis "B". Los restantes dos encuentros de la quinta fecha se jugaron el 12 de mayo: Camioneros "B" 0-1 Universitario de La Plata "C" y Quilmes "D" 2-1 Nueva Chicago. Con estos resultados, las chicas del Campana Boat Club mandan en la Primera F4 con 29 puntos y son escoltadas por Universitario La Plata "C", con 28. Más atrás aparecen San Luis "B" (19 puntos), Luján RC "B" (18), Quilmes "C" (18) y Camioneros "B" (18). La próxima fecha la decimosegunda, se jugará hoy y tendrá a las campanenses viajando hasta el partido de Esteban Echeverría para enfrentar a Camioneros "B". Los demás encuentros serán: St. Brendan´s ´´B´´ vs. S.A.G.L.Z. ´´B´´, Quilmes ´´D´´ vs. Deportiva Francesa ´´B´´, Luján R.C. ´´B´´ vs. Country Mi Refugio, San Luis ´´B´´ vs. Quilmes ´´C´´, Nueva Chicago vs. Ferro ´´C´´, y Club San Fernando ´´D´´ vs. C.U.L.P. ´´C´´. DIVISIONES MENORES En cuanto a las divisiones menores, los resultados obtenidos por el Campana Boat Club frente a Country Mi Refugio fueron inmejorables: desde la categoría Intermedia hasta la séptima división fueron todas goleadas, sin ningún gol en contra. Se impuso 7-0 en Intermedia; 8-0 en Quinta División; 12-0 en Sexta; y 9-0 en Séptima.



GOLEADORA. MARÍA EUGENIA DÍAZ LE ANOTÓ UN GOL A COUNTRY MI REFUGIO Y LLEGÓ A 11 EN EL TORNEO.



