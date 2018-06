Después de quedar libre, el CCC intentará defender la punta en una riesgosa visita.

Por la novena fecha de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana enfrentará esta tarde como visitante a Mercedes Rugby en un partido clave por la primera posición de la Zona B.

El Tricolor, que en la fecha pasada quedó libre, se mantiene como líder con 29 puntos, mientras que Mercedes (que le ganó 15-7 a Los Pinos) suma 28 unidades al igual que Beromama.

Estos tres equipos ya están clasificados para la Zona Campeonato para la segunda parte de la temporada, cuando se definirá el ascenso a la Segunda División de la URBA.

Los resultados de la octava fecha fueron los siguientes: Los Pinos 7-15 Mercedes Rugby; Beromama 57-14 Rivadavia Lobos; Sociedad Hebraica 25-13 Berisso; Almafuerte 38-15 Porteño General Rodríguez; Ezeiza 12-7 Floresta. Libre quedó Ciudad de Campana.

En tanto, por la novena y antepenúltima jornada se enfrentarán: Mercedes vs Ciudad de Campana; Floresta vs Almafuerte; Porteño vs Sociedad Hebraica; Berisso vs Beromama; Rivadavia de Lobos vs Los Pinos; Mercedes vs Ciudad de Campana. Queda libre hoy Ezeiza Rugby.

Las posiciones son las siguientes: 1) Ciudad de Campana, 29 puntos; 2) Mercedes, 28 puntos; 3) Beromama, 28 puntos; 4) Los Pinos, 20 puntos; 5) Sociedad Hebraica, 17 puntos; 6) Floresta, 16 puntos; 7) Berisso, 14 puntos; 8) Almafuerte, 14 puntos; 9) Ezeiza, 9 puntos; 10) Porteño, 5 puntos; 11) Rivadavia de Lobos, 5 puntos.