Será en la Pista Nacional de Remo, en el marco de la regata oficial "Copa Guillermo Italiani". El entrenador Gustavo Hereñú inscribió cuatro embarcaciones. Habrá eliminatorias hoy y mañana se disputarán las finales. Este fin de semana se correrá en Tigre la cuarta regata oficial del calendario 2018. Será en la Pista Nacional de Remo y Canotaje, en una competencia que será organizada y fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre, y que se ha dado a llamar "Copa Guillermo Italiani" en homenaje al fallecido dirigente del Tigre Boat Club y de la Asociación Argentina de Remo (A.A.R.A). Para esta oportunidad, el entrenador del Equipo Oficial del Campana Boat Club, Gustavo Hereñú, ha inscripto cuatro embarcaciones: tres singles y un cuádruple par. Los tres singles correrán hoy sus series eliminatorias, dado que en esas pruebas hay anotadas más de seis embarcaciones. En single junior masculino competirá Lionel Erba, en una prueba que tiene trece botes inscriptos. Serán tres series de eliminatorias, de 5, 4 y 4 embarcaciones, en la que los 3 mejores de cada una de ellas pasará a la semifinal A/B, y los puestos 4 y 5 irán a repechaje. Luego, como siempre, los tres mejores de cada semifinal conformarán la gran final "A" a disputarse mañana domingo. En single intermedia pre-oficial se producirá el debut de Gregorio Zanini en competencias federadas sobre 2.000 metros. Son siete los scullers inscriptos, conformando una serie de 4 y una de 3. Solo los primeros pasarán directamente a la final y los restantes irán a repesca. De los cinco botes que conformarán el repechaje, sólo quien salga en la última ubicación quedará fuera de la final del domingo. En single sub-23, Joel Romero participará de una prueba en la que tendrá 9 rivales, por lo que se conformaron dos eliminatorias de 5 botes. Pasarán directamente a la final del domingo los primeros dos de cada una de ellas, y los puestos 3, 4 y 5 de cada serie irán a repechaje. En esta última chance, serán los botes 1º y 2º los que completarán la final. El cuarto bote celeste correrá directamente la final mañana y será el cuádruple par senior que integrarán Joel Romero (stroke), Rubén Geuna (3), Josué Viera Veneziani (2) y Lionel Erba (bow). La prueba M4x tendrá cinco embarcaciones: Club de Remeros Mercedes de Uruguay, Club de Regatas La Plata, Club Náutico Zárate y Club de Regatas Rosario. Esta regata servirá también como evaluación para la selección nacional para la categoría Sub 23, al menos en los casos de quienes compitan en single masculino (como Joel Romero) y en single peso ligero de ambos sexos. En teoría, los primeros y los segundos de single masculino y single femenino peso ligero quedarían convocados, y también el singlista ligero que gane el domingo. Pero la realidad es otra: desde la A.A.R.A. informaron que ´´estos cinco deportistas, más el dos sin de Franco Calvo y Lautaro Barrios quedarán entrenando en Tigre durante la semana del 25 al 30 de Junio para la formación de las tripulaciones´´ con miras al Campeonato Mundial. El comunicado continúa diciendo que ´´FISA apoyará la participación de dos hombres y dos mujeres en cuanto a bote, alojamiento y comida pero no incluye pasajes aéreos. La participación al evento Mundial no cuenta con ningún apoyo ni de la Secretaría de Deportes ni del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) por lo cual la intervención de atletas, queda sujeta a los aportes privados que se obtengan y que no serán reembolsables. La Asociación no cuenta con fondos para aportar a dicho certamen. En resumidas cuentas, y aunque parezca increíble, la AARA realiza una evaluación para conformar botes para participar de un Campeonato Mundial para el cual no tiene los fondos necesarios. Por esta razón, los chicos de Campana no participarán del selectivo, sino solamente de la regata oficial. En 2015, María Kury fue seleccionada para el Campeonato Mundial Junior de Rio De Janeiro y también en ese entonces todos los remeros debieron pagar de su bolsillo todos los gastos, algo insólito pero que tristemente se está volviendo una práctica común en esta federación deportiva.

DOS QUE ESTARÁN PRESENTES. JOEL ROMERO Y RUBÉN GEUNA COMPETIRÁN ESTE FIN DE SEMANA EN TIGRE. COMPARTIRÁN EL CUÁDRUPLE PAR SENIOR. MURILLO, A LA FINAL "C" EN LINZ-OTTENSHEIM El remero campanense no logró avanzar de ronda en la segunda Copa del Mundo. Rodrigo Murillo y su compañero de bote Francisco Esteras no lograron alcanzar las semifinales en dos sin timonel en la 2018 World Rowing Cup II de Linz-Ottensheim, Austria. A la madrugada, finalizaron terceros en el heat 2 de 4, con un tiempo final de 6 minutos y 35 segundos, a menos de 3 segundos del bote de bielorruso tripulado por Dzimitry Furman y Siarhei Valadzko que finalizó segundo, pero lejos del bote ganador -y único adjudicatario del pase directo a semifinales A/B-, que fue el de los checos Lukas Helesic y Jakub Podrazil, que registraron 6:18.87. Más tarde, en el repechaje número 1 de 4, el par nacional volvió a finalizar en la tercera ubicación, cruzando la meta a los 6:59.82. En esta instancia se sumaban a las semifinales A/B los primeros dos botes, por lo cual Murillo y Esteras quedaron eliminados de la competencia. Hoy la dupla argentina correrá la final ´´C´´ que servirá para determinar los puestos 13º a 18º. Enfrentarán a Ucrania (bote 1), Nueva Zelanda, Croacia (bote 2), Suiza e Italia (bote 1). Al resto del equipo argentino tampoco le fue bien: *En single masculino, Brian Rosso de Atlantis de Mar del Plata consiguió avanzar de ronda tras obtener un tercer puesto en su heat, en el que corrieron cuatro botes. Luego, en cuartos de final, terminó quinto sobre seis botes (aunque a menos de dos segundos del bote que finalizó tercero y se llevó el último pasaje a las semis A/B) con un tiempo de 6:57.58. Hoy correrá la final "C" contra Robert Ven de Finlandia, Dzianis Migal de Bielorrusia, Simone Martini de Italia, Campbell Watts de Australia, y Gergely Papp de Hungría *En doble par masculino peso ligero, Alejandro Colomino (Club de Regatas La Marina) y Carlo Lauro (Club Mendoza de Regatas) finalizaron terceros en su heat, con un tiempo de 6:37.39. Como sólo clasificaba el primero, debieron afrontar la instancia de repechaje, en la que terminaron nuevamente terceros, pero sólo avanzaban de ronda los dos mejores botes. Mañana competirán por los puestos 13 a 18 contra Austria (bote 1), Francia (bote 2), Gran Bretaña (bote 1), China y Suecia.

