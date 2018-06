La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/jun/2018 Remo:

El remero campanense no logró avanzar de ronda en la segunda Copa del Mundo. Rodrigo Murillo y su compañero de bote Francisco Esteras no lograron alcanzar las semifinales en dos sin timonel en la 2018 World Rowing Cup II de Linz-Ottensheim, Austria. A la madrugada, finalizaron terceros en el heat 2 de 4, con un tiempo final de 6 minutos y 35 segundos, a menos de 3 segundos del bote de bielorruso tripulado por Dzimitry Furman y Siarhei Valadzko que finalizó segundo, pero lejos del bote ganador -y único adjudicatario del pase directo a semifinales A/B-, que fue el de los checos Lukas Helesic y Jakub Podrazil, que registraron 6:18.87. Más tarde, en el repechaje número 1 de 4, el par nacional volvió a finalizar en la tercera ubicación, cruzando la meta a los 6:59.82. En esta instancia se sumaban a las semifinales A/B los primeros dos botes, por lo cual Murillo y Esteras quedaron eliminados de la competencia. Hoy la dupla argentina correrá la final ´´C´´ que servirá para determinar los puestos 13º a 18º. Enfrentarán a Ucrania (bote 1), Nueva Zelanda, Croacia (bote 2), Suiza e Italia (bote 1). Al resto del equipo argentino tampoco le fue bien: *En single masculino, Brian Rosso de Atlantis de Mar del Plata consiguió avanzar de ronda tras obtener un tercer puesto en su heat, en el que corrieron cuatro botes. Luego, en cuartos de final, terminó quinto sobre seis botes (aunque a menos de dos segundos del bote que finalizó tercero y se llevó el último pasaje a las semis A/B) con un tiempo de 6:57.58. Hoy correrá la final "C" contra Robert Ven de Finlandia, Dzianis Migal de Bielorrusia, Simone Martini de Italia, Campbell Watts de Australia, y Gergely Papp de Hungría *En doble par masculino peso ligero, Alejandro Colomino (Club de Regatas La Marina) y Carlo Lauro (Club Mendoza de Regatas) finalizaron terceros en su heat, con un tiempo de 6:37.39. Como sólo clasificaba el primero, debieron afrontar la instancia de repechaje, en la que terminaron nuevamente terceros, pero sólo avanzaban de ronda los dos mejores botes. Mañana competirán por los puestos 13 a 18 contra Austria (bote 1), Francia (bote 2), Gran Bretaña (bote 1), China y Suecia.

