La Chancleta de Neymar no detiene su marcha y consiguió su octavo triunfo para confirmarse como líder de la Zona A. En tanto, en la Zona B, Lavadero Mr Wash quedó como único puntero. Esta tarde se disputa la novena jornada. El pasado sábado se jugó la octava fecha de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana del que participan 32 equipos y que en esta primera fase está dividido en dos zonas: en la A, La Chancleta de Neymar sigue ganando (y goleando) y se mantiene con puntaje perfecto (24); mientras que en la B, Lavadero Mr Wash también goleó y quedó como único líder con 19 puntos. El resumen de lo que dejó cada una de las zonas en esta octava jornada es el siguiente: ZONA A -Inmobiliaria Gómez Ayerra 1 - La Chancleta de Neymar 8. Goles: Facundo Corbal (IGA); Alex Curto (2), Ezequiel Batista, Nicolás Bravo, Agustín Germano, Martín Bigi, Patricio Cataldo y Franco Pittari (LCN) -Metalúrgica Gapsof 4 - Inmatel FC 0. Goles: Matías Andrusyszyn (2) y Alan O´Reilly (2) (MGCL) -OLC Combustibles 1 - Plegadoras Migueles 3. Goles: Juan Cruz Lugani (OLC); Carlos Blanco, Daniel Batalla y Pablo Sánchez (PLE). -CyL 0 - Saca-Chispa FC 1. Gol: Luis Loyola (SC) -Interacero 7 - Bolskaya 2. Goles: Tomás Gatti (2), Ramiro Bianchi, Matías Gatti, Nicolás Nitsch, Santiago Carello y Joaquín Ferrari (ISA); Cristián Cotto (2) (BOL). -Rossi Producciones 1 - Humilde Team 7. Goles: Nahuel Nicoletti (ROP); Joaquín Albano (2), Juan Ignacio Díaz (2), Agustín Francisca, Javier González y Juan B. Amestoy (HUT). -Paso a Paso 1 - Inmobiliaria Dacunda 7. Goles: Gonzalo Bortagaray (PAP); Maximiliano Márquez (3), Lucas Quiroga (2) y Fidel Cantero (2) (IDI). -Lubricentro El Changuito 7 - La Unión 1. Goles: Mario Velurtas (3), Paulo Espíndola (3) y Lucas Espíndola (LEC); Federico Letanu (LAU). POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, 24 puntos; 2) Metalúrgica Gapsof, 21 puntos; 3) Lubricentro El Changuito, 21 puntos; 4) Inmobiliara Dacunda, 20 puntos; 5) Interacero, 17 puntos; 6) Inmobiliara Gómez Ayerra, 16 puntos; 7) Paso a Paso, 13 puntos; 8) Humilde Team, 10 puntos; 9) OLC Combustibles, 9 puntos; 10) Bolskaya, 8 puntos; 11) CyL, 6 puntos; 12) Plegadoras Migueles, 6 puntos; 13) Inmatel FC, 4 puntos; 14) Rossi Producciones, 4 puntos; 15) La Unión, 3 puntos; 16) Saca-Chispa FC, 3 puntos. PRÓXIMA FECHA. La novena jornada se disputará hoy sábado con la siguiente programación: Inmobiliaria Gómez Ayerra vs. Metalúrgica Gapsof (14.00); Interacero S.A. vs. Paso a Paso (15.10); Inmatel FC vs. Lubricentro El Changuito (16.20); Inmobiliaria Dacunda vs. La Chancleta de Neymar (16.20); La Unión vs. OLC Combustibles (17.30); Saca-Chispa FC vs. Rossi Producciones (18.40); Plegadoras Migueles vs. CyL (18.40); y Bolskaya vs. Humilde Team (19.50). ZONA B -Branca FC 4 - Shalke 04. Goles: Fabio Ostorero, Alan Fuse, Alexis Pablo y Jorge Ledesma (BFC). -Lavadero Mr. Wash 10 - Actis Seguros 2. Goles: Diego Gómez (4), Nicolás González (2), Martín Varela (2), Fernando Suárez y Eduardo Cordone (LMW); Santiago Leveling y Jeremías Scola (ACS). -Rocamora FC 1 - Criscar Premium 6. Goles: Mario Filippo (RFC); Francisco G. Albornoz (5) y Axel Abed (CRP). -La20 2 - Carnicería Belén 2. Goles: Joaquín Lima y Pablo Godoy (LA20); Diego Barrios (2) (CAB). -LAD 0 - Deportivo Malbec 5. Goles: Mauro Navarro, Pablo Helse, Matías Smetana, Roberto García y Javier Tejera (DEM) -Amigos de Ronaldo 1 - Hierros Campana 5. Goles: Franco Parrilla (ADR); Rodrigo Cepernic (2), Gastón González (2) y Julián Rodríguez (HIE). -Mirtha La Pantera 0 - Paliza Táctica 1. Gol: Nicolás Bodano (PAL) -Anden 938 1 - Gallego Automotores 1. Goles: Martín Baigorri (AND); Facundo Rambaud (GA). POSICIONES: 1) Lavadero Mr. Wash, 19 puntos; 2) Branca FC, 18 puntos; 3) Anden 938, 17 puntos; 4) Criscar Premium, 13 puntos; 5) La20, 12 puntos; 6) Hierros Campana, 12 puntos; 7) Paliza Táctica, 12 puntos; 8) Shalke 04, 11 puntos; 9) Deportivo Malbec, 10 puntos; 10) Gallego Automotores, 10 puntos; 11) Carnicería Belén, 10 puntos; 12) Rocamora FC, 8 puntos; 13) LAD, 7 puntos; 14) Mirtha La Pantera, 6 puntos; 15) Amigos de Ronaldo, 6 puntos; 16) Actis Seguros, 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. Por la novena jornada de esta Zona B, esta tarde se medirán: La 20 vs. Paliza Táctica (14.00); Hierros Campana vs. Mirtha La Pantera (15.10); Actis Seguros vs. Branca FC (15.10); Criscar Premium vs. Amigos de Ronaldo (16.20); Gallego Automotores vs. Shalke 04 (17.30); Deportivo Malbec vs. Anden 938 (17.30); Carnicería Belén vs. LAD (18.40); y Lavadero Mr. Wash vs. Rocamora FC (19.50). GOLEADORES Los máximos artilleros del campeonato son: 1) Paulo Espíndola (Lub. El Changuito), 12 goles; 2) Tomás Gatti (Interacero S.A) y Facundo Fernández (Gallego Automotores), 11 goles; 4) Francisco G. Albornoz (Criscar Premium), Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash) y Cristián Cotto (Bolskaya), 10 goles; 7) Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda) y Nicolás Bravo (La Chancleta de Neymar), 9 goles; 9) Mario Velurtas (Lubricentro El Changuito) y Diego Barrios (Carnicería Belén), 8 goles.

Fútbol 7:

Se jugó la octava fecha del Torneo del CCC

