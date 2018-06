El pasado miércoles inició el Torneo Oficial de Fútbol Femenino de la Liga Campanense con la participación de nueve equipos. En la primera fecha se enfrentaron: Leonas Azules 4-1 Defensores de La Esperanza; Desamparados 0-2 Lechuga "B"; Otamendi FC 2-3 Juventud Unida; Lechuga "A" 1-0 La Josefa. Quedó libre Mega Juniors.

La segunda jornada de este campeonato se disputará este domingo en la cancha de Del Pino con la siguiente programación: Leones Azules vs Desamparados (11.00); Juventud Unida vs Defensores de La Esperanza (12.10); Mega Juniors vs Lechuga "A" (13.20) y La Josefa vs Otamendi FC (14.30). Libre: Lechuga "B".