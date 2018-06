La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/jun/2018 Para que sirve la Metformina?







La metformina se utiliza sola o con otros medicamentos, incluyendo insulina, para tratar diabetes tipo 2 (condición en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre). La metformina es una clase de medicamentos llamados biguanidas. La metformina ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azúcar) en su sangre. Disminuye la cantidad de glucosa que absorbe de sus alimentos y la cantidad de glucosa que forma su hígado. La metformina también incrementa la respuesta de su cuerpo a la insulina, una sustancia natural que controla la cantidad de glucosa en la sangre. La metformina no se utiliza para tratar la diabetes tipo 1 (condición en la que el cuerpo no produce la insulina y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre). Con el tiempo, las personas que tienen diabetes y azúcar alta en sangre pueden desarrollar complicaciones serias o mortales, incluyendo enfermedad del corazón, apoplejía, problemas renales, daño a los nervios y problemas de la vista. Tomar medicamentos, realizar cambios al estilo de vida (por ejemplo, dieta, ejercicios, dejar de fumar) y verificar regularmente su azúcar en sangre puede ayudarle a controlar su diabetes y mejorar su salud. Esta terapia también puede reducir sus posibilidades de sufrir un infarto, apoplejía u otras complicaciones relacionadas con la diabetes como deficiencia renal, daño a los nervios (entumecimiento, piernas o pies fríos, disminución en la capacidad sexual en hombres y mujeres), problemas de la vista, incluyendo daños o pérdida de la vista o enfermedad de las encías. Su médico y otros proveedores de atención médica hablarán con usted sobre la mejor manera de controlar su diabetes. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La metformina viene como líquido, tabletas y en tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) para tomar por la vía oral. Usualmente, el líquido se toma con los alimentos una o dos veces al día. Usualmente, la tableta regular se toma con los alimentos dos o tres veces al día. Usualmente, la tableta de liberación prolongada se toma una vez al día, con la comida de la tarde. Para ayudarle a recordar que tome la metformina, tómela aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico u otro proveedor de atención médica que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome la metformina exactamente como se indica. No tome más ni menos cantidad del medicamento ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico. Trague las tabletas de liberación prolongada de metformina; no las parta, mastique ni triture. La metformina controla la diabetes, pero no la cura. Continúe tomando metformina aunque se sienta bien. No deje de tomar la metformina sin hablar con su médico. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? - Diarrea - hinchazón - dolor de estómago - flatulencia - indigestión - estreñimiento - sabor metálico desagradable en la boca - acidez - dolor de cabeza - enrojecimiento de la piel Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.



