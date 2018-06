La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/jun/2018 Breves: Noticias de Actualidad







DOBLE PAPELÓN: La Legislatura porteña homenajeó a Soda Stereo con una placa conmemorativa, pero el nombre del grupo estaba mal escrito. LLEGÓ EL PRIMER PRÉSTAMO: Las reservas internacionales del Banco Central treparon este viernes hasta los 63.270 millones de dólares.- DÓLAR EN BAJA: El dólar bajó 44 centavos a $27,75.- SIN TRANSPORTES: Los sindicatos del transporte confirmaron su adhesión al paro general de la CGT del próximo lunes.- TAMPOCO HABRÁ VUELOS: Aerolíneas y LATAM anunciaron que por el paro nacional cancelaron todos los vuelos del lunes.- LLEGÓ EL PRIMER PRÉSTAMO Las reservas internacionales del Banco Central treparon este viernes hasta los 63.270 millones de dólares, tras el ingreso del primer desembolso del FMI por unos 15 mil millones de dólares. Según informó el BCRA, las reservas atesoradas en el organismo tuvieron un incremento de US$ 14.792 millones respecto de la jornada anterior. A principios de junio y por impacto de la fuerte corrida cambiaria que sufrió el país, las reservas del Central perforaron la barrera de los 50.000 millones de dólares, al retroceder hasta los 49.933 millones, el nivel más bajo en nueve meses. DÓLAR EN BAJA El dólar bajó este viernes 44 centavos a $27,75 en una jornada en la cual el Banco Central subastó otros U$S 100 millones y los colocó todos. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa finalizó este viernes a $26,67 para la punta compradora y a $27,75 para la vendedora. SIN TRANSPORTES Los sindicatos del transporte que forman parte de la CATT y los metrodelegados que integran la CTA de los Trabajadores confirmaron este viernes su adhesión al paro general de la CGT del próximo lunes, por lo cual no funcionarán los servicios de colectivos, trenes, subtes, ni tampoco el transporte aeronáutico ni fluvial. El transporte público de pasajeros es el sector clave a la hora de garantizar el éxito de una medida de fuerza y prácticamente todos los gremios de la actividad se plegarán a la huelga. TAMPOCO HABRÁ VUELOS Aerolíneas Argentinas y LATAM Airlines anunciaron este viernes que por el paro nacional del lunes cancelaron todos los vuelos de ese día, ya que los gremios aeronáuticos adhirieron a la medida de fuerza. Aerolíneas decidió, para evitar mayores complicaciones, adelantar sus vuelos del domingo 24 de junio entre las 20:00 y las 23:59, para poder garantizar el servicio a pasajeros que tengan vuelos en esa franja horaria. Quienes deseen devolver sus tickets, podrán hacerlo a través del mismo canal que utilizaron para la compra, informó la compañía en un comunicado. DOBLE PAPELÓN La Legislatura porteña homenajeó a Soda Stereo con una placa conmemorativa en una casa que fue del músico Charly Alberti y donde la banda tuvo sus inicios, pero en el momento de destaparla se encontraron con que el nombre del grupo estaba mal escrito. "Esquina Soda Estereo. Aquí nació la banda icono del rock nacional y latinoamericano", se pudo leer en la placa ni bien la descubrieron los músicos Charly Alberti y Zeta Bosio, junto a Laura Cerati, la hermana de Gustavo. Pero ese no fue el único papelón del día: tras la inauguración, este viernes al mediodía, y las burlas que inmediatamente ganaron las redes sociales, se dispuso primero tapar la "E" sobrante con pintura blanca burdamente aplicada y luego se envió a operarios a que la retiraran para mandarla a corregir o cambiar. Sin embargo, tras quitar dos de los tornillos, los operarios debieron desistir porque no pudieron quitarla, todo ello mientras era transmitido en vivo por cámaras de los canales de televisión.



