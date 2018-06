La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/jun/2018 Avanza el proyecto de la nueva Costanera







Representantes del AABE presentarán detalles del proyecto de desarrollo al CUA. "Esos predios que hoy son del estado nacional serán transferidos al Municipio dentro de un convenio para desarrollar un master plan en el lugar", explicó Sergio Roses. El sueño de la nueva Costanera de Campana sigue en desarrollo y esperando superar los distintos escollos que permitirán a los vecinos de la ciudad contar con un espacio para disfrutar. "Seguimos trabajando con el intendente a la cabeza para que el sueño de la Costanera se haga realidad. esto se hace continuando con las gestiones con el estado nacional y también con la provincia", explicó el presidente del Concejo Deliberante y titular de la Agencia de Desarrollo, Sergio Roses. En los próximos días se espera que representantes del AABE, presenten al Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), el proyecto que prevé recuperar el predio que ocupan los galpones del ex ferrocarril, donde se desarrollará un master plan cuyos principales ejes serán explicados en un encuentro previsto para el 3 de julio. "Tal como se anunció oportunamente, esos predios que hoy son del estado nacional serán transferidos al municipio, dentro de un convenio para desarrollar un master plan en el lugar", explicó Roses. "El poder tener la Costanera que los vecinos merecen, conectada con la nueva avenida Rocca, es solo uno de los proyectos que tiene esta gestión en ese sentido. Queremos conectar a los vecinos con la isla, poner la ciudad de cara al río", explicó Roses. "Esto se da dentro del marco de otros proyectos que van a darle mayores atractivos turísticos y de recreación a la ciudad", resaltó el titular de la Agencia de Desarrollo quien destacó los proyecto que se están desarrollando con Parques Nacionales, para desarrollar la Reserva de Otamendi (próximamente Parque Nacional Ciervo de los Pantanos) y otras iniciativas para esa zona de la ciudad. SACAR LOS CAMIONES El proyecto final de la nueva Costanera va de la mano de poder eliminar los camiones que hoy siguen pasando por el lugar: "Queremos que para 2020 no pasen más camiones por este lugar para que sea solo un espacio de recreación y esparcimiento". Desde el municipio se está trabajando en los detalles de lo que será la obra de desarrollo del espacio público ubicado frente a la vieja estación, donde se realizará -con fondos provinciales- un nuevo espacio con mayores comodidades para los vecinos. "Tenemos un intendente que se comprometió a cambiar de verdad este espacio que históricamente estuvo abandonado y el cual los vecinos no pueden disfrutar. Esta gestión va a lograr cambiar eso", finalizó Roses.

