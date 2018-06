La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/jun/2018 HCD:

Se aprobó la creación de la Oficina Municipal de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción







"Las familias que deseen adoptar encontrarán contención y asesoramiento en el Municipio", aseguró Axel Cantlon, que impulsó el proyecto junto al bloque de la UV Más Campana. Además, señaló que debería ponerse en marcha con el Presupuesto 2019. En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó un proyecto de ordenanza que crea la Oficina Municipal de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción, una iniciativa que los integrantes de la UV Más Campana impulsaban "desde 2012". "Estamos orgullosos de que se haya aprobado el proyecto porque pensamos que es determinante e imprescindible la tarea de promoción que debe desarrollar el Estado Municipal en beneficio del fortalecimiento y desarrollo familiar como lo es el régimen de adopción", resaltaron desde esa bancada. Según explicó Cantlo, la Oficina Municipal de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción "tiene como objeto fundamental la tarea de informar, orientar y asesorar a las personas o parejas que manifiestan su deseo de adoptar y requieren la ampliación y la profundización de sus derechos y deberes sobre los pasos a cumplimentar, interactuando con todos los organismos que corresponden". Desde el bloque afirmaron que la oficina debería empezar a funcionar con el Presupuesto 2019 y que deberá contar con una Coordinación Ejecutiva y un equipo interdisciplinario de profesionales en la materia. "Actualmente quienes desean adoptar deben realizar trámites en oficinas judiciales donde no cuentan con ningún tipo de contención o asesoramiento sobre los pasos a seguir. Si bien existen organizaciones que se encargan de ayudar a los aspirantes entendemos que esta contención es función primordial del Estado", remarcó Cantlon. "Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a su desarrollo físico e intelectual en el seno de una familia. La adopción es una figura legal y social cuyo objetivo es garantizar la inclusión e integración a una organización familiar, acorde a sus necesidades. En la adopción, lo que debe primar es el interés superior del niño por encima del interés de los adoptantes o de cualquier otro interés, comprendiendo que el objeto de la adopción es tratar de buscar una familia para un niño y no un niño para una familia. Las personas que aspiran a adoptar, son personas que viven consigo un largo proceso de frustraciones y han hecho grandes esfuerzos naturales para tener un hijo, han intentando por medio de métodos técnicos y llegan a la adopción con la necesidad de ser contenidos y asesorados en la temática", explicó el concejal de la UV Más Campana. "Por ello creemos que el Estado municipal es un ámbito ideal para el acompañamiento de aquellos padres que desean adoptar, por su cercanía con los vecinos, facilitando el difícil camino que deben transitar", concluyó.

"Estamos orgullosos de que se haya aprobado el proyecto porque pensamos que es determinante e imprescindible la tarea de promoción que debe desarrollar el Estado Municipal", señalaron desde la UV Mas Campana. "PUDIMOS GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS" Desde el bloque de la UV Más Campana también celebraron la aprobación unánime en la última sesión del Concejo Deliberante del proyecto de Ordenanza que limita la instalación de grandes cadenas de comercialización de medicamentos. "Pudimos garantizar los derechos de los profesionales farmacéuticos", aseguró Axel Cantlon respecto a este proyecto apuntado a limitar un posible desembarco de negocios del estilo Farmacity en nuestra ciudad. "Estas grandes cadenas, además de medicamentos podrían vender productos de perfumería y quiosco, adoptando una posición dominante en el mercado. Si se habilita a estas grandes cadenas se estarían rompiendo los criterios geográficos y demográficos que garantizan la competencia según la ley vigente que regula la instalación de farmacias", explicó. "Con estas grandes cadenas se perdería además la calidad de bien social que tienen los medicamentos y se perdería la función del farmacéutico como agente fundamental de la salud pública. El medicamento integra el derecho a la salud, la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial; en tanto que el criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general deben primar en el ejercicio de la farmacia comunitaria", cerró

