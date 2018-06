Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 24/jun/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 24/jun/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: La herencia de Parque Rivadavia

Por Santiago Tomás Mengual Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C La herencia de Parque Rivadavia

Por Santiago Tomás Mengual







"Massacre" y "Lash Out", una combinación explosiva para lo que fue la reedición del "Campana City Rocker". El under de los 80´s, el recuerdo de Luca Prodan y todo lo que sucedió en la vuelta del ciclo a la ciudad. Fue una fecha atípica en la Campana del siglo XXI: el boliche que está debajo del único cine de la ciudad, "Dublín", hace años que no suele hospedar bandas de rock. Últimamente, tampoco suelen venir a la ciudad grupos de peso como lo es "Massacre", ni los recitales a los que estamos habituados convocan a más de 250 personas, quienes esa noche también pudieron disfrutar de los campanenses pero con rodaje internacional "Lash Out". Por eso y por muchas otras razones, seguramente será un recital que quedará en la memoria de todos los que dijeron presente. Mística Los "Massacre" nacieron en el under de CABA hace más de 30 años, con el skate en una mano y la guitarra en la otra. Eran mediados de los 80´s, andar en patineta y escuchar a los "Clash" no era para nada popular. Hacían "skate punk" y su nombre era "Massacre Palestina", el cual cambiaron con el atentado a la AMIA en el 92´s para evitar polémicas. Ese mismo under es el que vio nacer a los "Lash Out", quienes se nutrieron seminalmente de las mismas influencias. La relación entre las bandas se remonta a los encuentros en Parque Rivadavia (CABA), lugar de referencia para quienes estaban en la movida, donde se pasaban de mano en mano fanzines y compilados de bandas vetadas por las disquerías. Aunque volviendo a los inicios de los grupos uno puede encontrar similitudes, el sonido que hoy los define ramificó hacia lados diferentes. "Massacre" se mantuvo como un referente en el under a lo largo de la década de los 90´s por decisión consiente. Fue el álbum "Mamut" (2007), bajo la producción de "Juanchi" Baleirón (líder de "Los Pericos"), el que llevó a la banda a niveles de popularidad masivos con un sonido mucho más radial que se ve reflejado en canciones como "La Octava Maravilla" y "La Reina de Marte". Popularidad que fue aumentando con el pasar de los discos y que se vio coronada en el recital que dieron en el "Estadio Obras" festejando sus 30 años, lugar que en los 80’se transformó en una de las mecas vernáculas del rock. Continuidad Hace unos 30 años "Sumo", el mítico grupo liderado por Luca Prodan, se presentó dos veces en nuestra ciudad. La primera cita fue en "Sharon", en el boulevard Lavalle; y la segunda, poco antes de morir Luca, en "Jethro", de Güemes y Belgrano. "Sumo" era una banda atípica para su época: letras en inglés, influencias de grupos como "Joy Division" y del reaggue más oscuro condensado en la voz y la performance del fallecido Luca. Su paso por la Campana todavía es recordado. Con la reedición del "Campana City Rocker", algo de Luca volvió a la ciudad. Después de casi una década sin pisar suelo local, "Massacre", y su líder, el polémico y teatral "Wallas", recordó al difunto cantante y la banda hizo un cover de "Crua Chan", canción del álbum "After Chabón" que comienza con gaitas y redoblantes. No hubo instrumentos escoceses, pero el espíritu de "Luca" estuvo rondando en el aire. Luca era más que un referente para el rock en su momento. Disruptivo e innovador, su espíritu encarnaba algo que en nuestras tierras era todavía nuevo y desconocido, el punk. Su influencia fue vital en "Wallas". Se vislumbra a la hora de encarar los recitales en vivo, en el contacto con el público y la declaración constante de principios. En "Dublín" la banda tocó más de dos horas pasando en el medio por distintos periodos de su larga trayectoria sin respetar cronologías. El Show "Lash Out" fue el primero en subir encargándose de calentar la fría madrugada de Junio con sus guitarras crudas y estribillos potentes. Pasando por material de toda su discografía, lograron sortear imprevistos técnicos y lograr un sonido claro y preciso que se vio reflejado en canciones como "Prefiero Ser", parte del último álbum del grupo. Luego el turno fue de la banda invitada. "Massacre" mantiene una estética particular a lo largo de todos sus shows y Campana no fue la excepción. Máscaras y maniquíes estaban diseminados por el escenario mientras un bebé sin ojos, muñeco que acompaña siempre al grupo, era agitado y manipulado por "Wallas". Aunque el cantante es la cara más conocida de la banda, son los músicos que están detrás suyo quienes agregan los condimentos que definen su sonido. Pablo "Tordo" Mondello, guitarrista principal, atrae inicialmente todas las miradas por su cabellera totalmente blanca. Pero luego los ojos se posan inevitablemente en sus pies, con los que maneja una veintena de pedales con una sutileza obsesiva. Del otro lado del escenario está "Bochi" Facio, quien maniobra con destreza el bajo y es junto a "Charly" Camota (batería) el encargado de llevar el ritmo. El quinteto lo completa Federico Piskorz alternando entre la guitarra rítmica y el sintetizador, clave en canciones del último álbum como "Niña Dios". "Wallas" le dedicó unos minutos a la ley por la despenalización del aborto, que acaba de recibir media sanción en Diputados: "Queremos que sea legal, seguro y gratuito. Porque si no es ilegal, inseguro y pago". Además, en clave de stand up, mientras los músicos aprovechaban para afinar y poner a punto los instrumentos, interactuó con el público haciendo chistes referidos a la actualidad mostrando desenvoltura en su rol de "frontman". Finalizado el recital y con el inminente éxito del relanzado ciclo, pudimos hablar unas palabras con "Buco" Cantlon, cantante de "Lash Out" y principal organizador del evento, quien prometió nuevas ediciones para este año con nombres de peso y otros condimentos culturales además de la música que se irán sumando con el pasar de las fechas. Estaremos al tanto de la agenda del "Campana City Rocker" y felices de que haya se proponga suplir un evidente vacío artístico en la escena de la ciudad, y que las energías acumuladas en el viejo "Cine y Teatro Campana" se encarguen de volver a poner las cosas en su lugar.

“Wallas", líder de “Massacre", junto a “Leg" de “Lash Out", en Dublin de Av. Varela. Las bandas se conocen desde sus primeros pasos en el under de los 80´s. (Foto: Pablo Alegre).



La herencia de Parque Rivadavia

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: