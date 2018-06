La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/jun/2018 Alejo Sarna pidió "la apertura anticipada de los bancos para los adultos mayores y personas con discapacidad"









Fue mediante una nota que le envió junto a Vicente Suárez al intendente municipal Sebastián Abella. "Además, sabiendo que los vecinos pasan largas horas en los bancos, solicité que se realicen gestiones para ubicar baños públicos", agregó. El viernes, el joven dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana, Alejo Sarna, junto a Vicente Suárez, Karina Vera y Ariel Mosqueira, se acercó a la sede de mesa de entradas de la Municipalidad de Campana para pedirle al intendente que "haga las gestiones necesarias para solicitarle a los bancos que tienen sucursal en nuestra ciudad, que realicen la apertura de sus sucursales al menos una hora antes de la apertura oficial de los mismos, que es a las 10 horas, para el ingreso exclusivo y la posterior espera de los adultos mayores y personas con discapacidad adentro de la entidad bancaria". "Hoy los bancos de Campana están saturados de gente, y a raíz de eso muchos vecinos deciden ir más temprano para realizar de manera más rápida el trámite y no perder toda la mañana. Es por eso que hora y media antes de la apertura de estas entidades, los vecinos empiezan a hacer colas quedando muchas veces a merced de las condiciones climáticas tales como lluvias y vientos. En verano altas temperaturas y en invierno muy bajas", explicó Sarna. "Para los adultos mayores y las personas con discapacidad, esto puede ocasionarles problemas de salud", señaló el joven dirigente y agregó: "Por ese motivo, fue que le solicitamos mediante esta nota al intendente que realice las gestiones para que los bancos hagan una apertura de como mínimo, una hora antes, para el acceso exclusivo de adultos mayores y personas con discapacidad, para que esperen la apertura formal del Banco bajo la protección y la comodidad del edificio. Además, sabiendo que los vecinos pasan largas horas en los bancos, solicité en esta nota que se realicen las gestiones para la existencia de baños públicos en dichas entidades". Por su parte, Vicente Suárez agregó que "como jubilado, vivo a diario como nos vemos obligados a hacer largas colas o a esperar a veces en bancos que tienen pocas sillas. Una vez nos habían ofrecido café en un banco, pero el gerente del mismo no permitió que lo sigan haciendo", señaló el vecino de Campana y agregó que "si bien a mis 76 años todavía puedo hacer todos estos trámites, hay adultos mayores que no, como tampoco personas con discapacidad. Por eso celebro el trabajo que hicieron estos chicos y espero que el intendente reciba está propuesta y tomé cartas en el asunto". Para finalizar, Alejo Sarna señaló que "si bien no coincidimos ni comulgamos con las políticas y la manera de gestionar de Cambiemos, no queremos poner palos en la rueda, sino que queremos soluciones a los vecinos. Es por esto que le acerqué esta propuesta de manera formal al Intendente, para que actúe sobre una problemática que entiendo es necesario solucionar para cuidad a nuestros vecinos".





Alejo Sarna pidió "la apertura anticipada de los bancos para los adultos mayores y personas con discapacidad"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: