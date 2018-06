La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/jun/2018 Vamos Campana recordó a Jorge Varela







A 6 años de su fallecimiento y en un sencillo acto, tres generaciones distintas de peronistas que hoy confluyen en este espacio recordaron a Jorge Varela, fundamentalmente como el dirigente político que "le cambió la cara a Campana". Pedro Orquiguil, "Ruli" Galarza y Carla Navazzotti, integrantes del Espacio ciudadano Vamos Campana, rememoraron a quien fuera tres veces intendente de la ciudad de Campana, diputado provincial y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Pedro Orquiguil, quien fuera, entre otras cosas, secretario de Gobierno y Hacienda y luego secretario de Gobierno de la Municipalidad durante los primeros mandatos de Varela, señaló que "con Jorge, luego de una interna en la que participamos, asumimos la responsabilidad de reunir a todo el peronismo, sabiendo que si nos poníamos de acuerdo lográbamos unir a el 96% del peronismo de Campana". "Teníamos como desafío transformar las diferencias que habían hecho a la interna para unificar a ambos espacios y fue así que no solo logramos la unidad de la gran mayoría militante sino que después en el año ´95 conseguimos un triunfo histórico que llevó al peronismo al poder después de alrededor de 40 años", sostuvo Orquiguil, y añadió: "El triunfo del ´95 fue producto de una visión que teníamos en aquel momento pero que fundamental entendía Jorge Varela, que era la unidad de todo el campo político en un marco de respeto por el otro y entendiendo que todos los compañeros valen y suman desde su lugar a un proyecto político. Tal es así, que todos los integrantes de mi agrupación tuvieron espacios importantes en el armado político amén de que anteriormente habíamos sido contrincantes en la interna". "Es mentira que a las internas las carga el diablo", sostuvo Pedro Orquiguil. "Todo depende a qué tipo de dirigencia política le toque competir con otro sector dentro del mismo espacio. Jorge creía que la única manera de construir un peronismo ganador era dejando de lado las mezquindades políticas que a veces tienen los dirigentes y que no condicen con lo que la gente quiere, y fue así que pudimos superar nuestras diferencias muy fácilmente porque ambos entendimos que la prioridad era trabajar por los vecinos de Campana y para hacerlo debíamos ganar las elecciones Municipales. Con Jorge garantizamos la unidad, y la unidad garantizó el triunfo electoral. Todo lo que vino en adelante fueron las grandes mejoras de las cuales los campanenses nos vimos beneficiados producto de sus gestiones como Intendente, y las posteriores gestiones de Stella Giroldi las cuales tuvieron a Jorge trabajando en la provincia por nuestra querida Campana", explicó. Por otro lado, "Ruli" Galarza, dirigente peronista de Vecinos Por Campana en Vamos Campana, señaló que "a todos los de mi generación, Jorge Varela nos enseñó lo mejor de la política y la mejor manera de hacer política, que es estar siempre al lado de la gente". "Lo que más recuerdo fue su gran capacidad para llegarle a los vecinos, logrando así cambiar la historia del peronismo poniéndolo nuevamente en el lugar donde mejor se sienta que es Gobernando para todos y todas. Y esto lo logró porque tuvo la humildad de los grandes de escuchar a todos los sectores sentándolos en la misma mesa. Hoy más que nunca necesitamos apelar a la humildad que tenía Jorge para volver a reconstruir un entramado político que vuelva a gobernar para la mayoría de los campanenses" señaló "Ruli" y agregó que "también, Varela nos inculcó con el ejemplo la importancia de incorporar a sectores que por más que no sean peronistas, pero con los cuales pensábamos muy parecidos, podían colaborar a construir y contribuir a un peronismo más grande y representativo", expresó. Por último, Carla Navazzotti, joven peronista dentro de Vamos Campana, argumentó que "para muchos jóvenes como yo, que nos sumamos a la política desde una tradición familiar peronista, el legado de Varela es fundamental para la creación de nuestro imaginario colectivo del tipo de dirigente que queremos ser". "Estando siempre al lado de la gente, escuchando a todos sin importar el color político o la condición social, conduciendo al movimiento persuadiendo y no sometiendo. Hoy que los vecinos la estamos pasando mal; los comerciantes, los jubilados, los trabajadores, pero también los jóvenes a los cuales se nos cierran caminos y a los cuales se nos achican las oportunidades, apelamos al recuerdo de quien puso al Municipio de Campana al servicio del conjunto de la ciudad, desde una clara visión de justicia social para todos y todas", remarcó.



