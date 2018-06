La actriz Cristina Banegas brindó una charla en el Instituto Nº15

Fue en el marco del décimo aniversario de la carrera de Gestión Cultural. La carrera de Gestión Cultural del Instituto de Formación Docentes y Técnica Nº15 celebró su décimo aniversario con una charla de la reconocida actriz y cantora Cristina Banegas. "Me parece que es imprescindible que en este momento nos reunamos, hablemos, compartamos, en estos tiempos tan oscuros, en donde todo lo que tiene que ver con el arte, con la educación, con la cultura, con la salud y los jubilados, está siendo seriamente amenazado y en muchos casos desarticulado", manifestó la actriz de películas como Tango Feroz, La Señal e Infancia Clandestina. Banegas consideró "resistencia cultural" los espacios educativos destinados a la gestión y conservación del arte y las expresiones populares, y lamentó que "la crisis económica en la que está sumida el país" afecte la cultura. En ese sentido, la también cantora de tango lamentó "cómo se han recortado los subsidios" a iniciativas culturales y que el escenario económico haya provocado "una gran retracción del público, fundamentalmente dentro del teatro comercial, donde las entradas son más caras". Antes de la charla de la famosa actriz, la directora del Instituto 15, María Isabel Fernández, manifestó que Gestión Cultural "costó mucho traer porque no es fácil pensar este tipo de carreras para nivel superior no universitario". Por eso, destacó que se trata de la única carrera de Gestión Cultural hasta la ciudad de La Plata, y que varios de sus egresados a lo largo de estos 10 años han podido insertarse "en el sector cultural tanto gubernamental como no gubernamental".

Gran cantidad de público se acercó hasta el Instituto 15 para presenciar la charla que brindó la actriz de películas como tango feroz y la señal.



